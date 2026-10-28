Freddy Krueger no logró dar miedo: Guery Sandoval recibió duras observaciones del jurado

¡El terror llegó a La Gran Batalla, pero no todos terminaron asustados! La segunda noche de la temática especial de Halloween cerró con una presentación protagonizada por Guery Sandoval y la Academia Artística CCM, quienes apostaron por uno de los villanos más emblemáticos del cine: Freddy Krueger, de la película Pesadilla en Elm Street.

Con una propuesta al ritmo de "Make Me Bad", el equipo llevó a la pista una combinación de baile, actuación y movimientos inspirados en el universo del terror. Sin embargo, pese al esfuerzo y la complejidad de la coreografía, el jurado consideró que faltó transmitir el miedo y la intensidad que caracterizan al personaje.

El primero en expresar sus observaciones fue Tito Larenti, quien reconoció el trabajo y los nuevos recursos incorporados por la academia, pero aseguró que la presentación no consiguió transmitirle el miedo que esperaba.

El juez señaló que Freddy Krueger tuvo poca participación durante la primera mitad del espectáculo, lo que, a su criterio, restó protagonismo al personaje.

"No me causó mucho miedo. Yo esperaba ese Freddy de las pesadillas, me faltó", manifestó.

Además, consideró que el trabajo de sincronización labial (lip sync) pudo desarrollarse mejor, aunque reconoció el esfuerzo demostrado por los bailarines.

Quimey del Río también destacó la ejecución del equipo y la expresión corporal de Guery, pero consideró que algunas decisiones creativas limitaron el impacto de la presentación.

El jurado explicó que, tratándose de un personaje tan reconocido por provocar terror, esperaba una propuesta que generara mayor tensión y suspenso en el escenario.

Si bien valoró la postura y las expresiones del participante, observó que faltó trabajar en los desplazamientos y en la manera de aprovechar el espacio para transmitir la personalidad de Freddy Krueger.

Por su parte, Gabriela Zegarra coincidió en que la presentación no logró reflejar completamente el miedo y el terror asociados con el personaje.

La juez observó que los bailarines permanecieron demasiado agrupados durante algunos momentos y señaló que le habría gustado ver una puesta en escena con mayor caos y dinamismo.

Aunque reconoció que los participantes dieron lo mejor de sí, fue clara al expresar su percepción del espectáculo.

"Hicieron su mayor esfuerzo, lo sé, pero me quedó sabor a poco", manifestó.

No todo fueron observaciones. Elka Meyer ofreció una valoración más positiva del trabajo artístico y reconoció el importante crecimiento de la Academia Artística CCM.

La jurado destacó la variedad de pasos, la ejecución de movimientos complejos y los trucos incorporados en la coreografía, elementos que consideró valiosos dentro de la competencia.

Sin embargo, también coincidió en que faltó reforzar la parte del espectáculo para lograr una propuesta más impactante.

Tras escuchar las devoluciones, Guery Sandoval explicó que su interpretación estuvo basada en las características originales del personaje cinematográfico.

"Freddy no canta en las películas, las vi todas", señaló el participante, al referirse a las observaciones sobre su trabajo de sincronización labial.

Guery también reconoció que comprendía por qué los jueces no sintieron demasiado miedo con la propuesta presentada.