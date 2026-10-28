El talento, el carisma y la creatividad que se viven en La Gran Batalla están dando de qué hablar más allá de nuestras fronteras. Los reconocidos conductores Grisel Quiroga y Leonel Fransezze fueron seleccionados como finalistas de los Premios PRODU 2026, uno de los reconocimientos más destacados de la industria audiovisual iberoamericana.

¡Y las buenas noticias no terminan ahí! «La Gran Batalla: Duelo de Voces», producción original de Red Uno, también figura entre los finalistas, sumando tres importantes reconocimientos que colocan al programa en una vitrina internacional.

Grisel Quiroga conquista miradas a nivel internacional

Con su carisma, energía y cercanía con el público, Grisel Quiroga logró convertirse en finalista en la categoría Presentadora de Programa de Realidad de Talento y Habilidad, gracias a su participación en la temporada Duelo de Voces.

La conductora comparte esta nominación con reconocidas figuras de la televisión internacional, como Carmen Villalobos, Wanda Nara y María José Quintanilla.

Grisel Quiroga.

Este reconocimiento destaca su participación en un formato que combina música, emociones, competencia y entretenimiento, y que ha permitido mostrar el talento de los artistas bolivianos.

Leonel Fransezze también brilla entre grandes figuras de la televisión

El talento de Leonel Fransezze también recibió reconocimiento internacional. El conductor fue elegido finalista en la categoría Presentador de Programa de Realidad de Talento y Habilidad por su trabajo en La Gran Batalla: Duelo de Voces.

Su nominación lo coloca junto a reconocidos presentadores como Eugenio Derbez, Alan Tacher y Nicolás Occhiato, quienes también compiten en esta categoría.

Leonel Fransezze

Con su personalidad, espontaneidad y conexión con los participantes, Leonel ha formado parte de una propuesta televisiva que apuesta por el entretenimiento y el talento artístico.

La Gran Batalla hace historia

El reconocimiento no se limita a sus conductores. "La Gran Batalla: Duelo de Voces", formato original de Red Uno, fue seleccionado como finalista en la categoría Contenido, subcategoría Realidad de talento musical original.

Esta nominación destaca el trabajo conjunto de productores, realizadores, técnicos, artistas y todos los profesionales que hacen posible cada presentación.

Equipo de producción La Gran Batalla - Duelo de Voces.

La propuesta boliviana comparte escenario con producciones internacionales, demostrando que desde nuestro país también se pueden desarrollar formatos originales con proyección más allá de las fronteras.

Los Premios PRODU reúnen a importantes exponentes de la televisión, el streaming y la producción audiovisual iberoamericana, reconociendo el trabajo de quienes impulsan el desarrollo de contenidos en la región.