Abogada del capitán Ruiz afirma que se ejecutó una "orden superior" para retirar maletas y caja fuerte

El capitán de la Policía Boliviana Guillermo Ruiz, exayudante del grupo operativo de inteligencia GEAT, prestó una declaración informativa de más de siete horas en La Paz tras ser aprehendido en la ciudad de Sucre. Su aprehensión se da en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades y la presunta sustracción de bienes durante el operativo de captura y posterior extradición del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Al concluir la comparecencia, su abogada defensora, Zuleika Lanza, aseveró que su cliente no actuó por beneficio personal ni sustrajo pertenencias de manera arbitraria, sino que cumplió "a ciegas" órdenes superiores bajo la línea de mando del coronel Moreno.

La orden de retiro de evidencias

Lanza explicó que el capitán Ruiz no formaba parte directa de la fuerza de asalto, sino que desempeñaba labores de apoyo como ayudante de comandancia, encargado de transmitir y hacer cumplir las disposiciones de sus superiores. Según la jurista, el retiro de cuatro maletas y de una caja fuerte —en la cual Marset habría intentado ocultar un teléfono celular— respondió a un requerimiento explícito transmitido mediante mensajería instantánea.

"Él no las saca las maletas (...). Quien ordena que se haga las maletas y una caja fuerte (...) es el coronel Moreno. El coronel Moreno da la orden vía WhatsApp. Él era el ayudante encargado de hacer cumplir las órdenes (...) Él cumple, hace cumplir la orden, informa al personal y son los del personal los que establecen el elemento de la importancia de estas maletas", afirmó Lanza.

Asimismo, la jurista sostuvo que el operativo contó con presencia y directrices de personal extranjero vinculado a la solicitud de extradición del capo uruguayo:

"Quienes han dirigido esta operación, evidentemente, en el mismo video ustedes han podido observar quien le lee sus derechos al señor Marset no es el personal boliviano. Ellos son colaboradores de todo lo que se ha establecido dentro de la solicitud de quienes han pedido la extradición", aseveró la defensora.

Entrega de elementos a la Fiscalía y rechazo a las acusaciones de hurto

Frente a las acusaciones del Ministerio Público por presunto incumplimiento de deberes y hurto, la defensa enfatizó que todos los elementos incautados en la vivienda —incluyendo 23 teléfonos celulares, ocho computadoras portátiles, la caja fuerte y las maletas— fueron remitidos a las autoridades correspondientes en Santa Cruz.

"Cuando le hacen una pregunta a mi cliente y le dicen: '¿Usted ha sustraído para un beneficio personal algún elemento de la casa del señor Marset?', él responde con claridad meridiana y dice: 'Yo no he sustraído absolutamente nada, no he hurtado nada para mi beneficio. Todo lo que se me ha ordenado ha sido entregado'", citó la abogada.

La defensa objetó las acusaciones contra los efectivos que participaron en la intervención, señalando que los oficiales arriesgaron su integridad ante el riesgo inminente de que células de seguridad de Marset intentaran un rescate armado.

Lanza cuestionó además que el Ministerio Público centre la investigación en el personal operativo de apoyo en lugar de indagar el destino final de las pruebas entregadas en Santa Cruz o el origen e interés de los elementos requeridos.

"Lo que extraña es que evidentemente han sacado unas maletas de interés del superior, porque esas maletas han sido específicamente ordenadas. (...) Los que han operado no querían sacar las maletas, sino que han recibido una orden y han cumplido esa orden. (...) Todo lo que se ha llevado como prueba o como elemento indiciario para el caso Marset ha sido entregado a la Fiscalía de Santa Cruz y son ellos los que determinan dónde ha ido y cómo ha ido", concluyó la jurista.