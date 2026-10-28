¿Subió o bajó el dólar este miércoles 28 de octubre? Conozca las cotizaciones

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este miércoles 28 de octubre de 2026 el Tipo de Cambio Oficial en Bs 12,02 por dólar estadounidense, la misma cotización registrada el martes 27.

De acuerdo con los datos proporcionados, el lunes 26 de octubre el valor oficial se encontraba en Bs 11,88. Esto representa una diferencia de Bs 0,14 respecto a la cotización vigente este miércoles.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo también se reportan cambios en las cotizaciones de referencia.

Según el portal dolarboliviahoy.com, este miércoles 28 de octubre el dólar registra los siguientes valores:

Compra: Bs 12,19.

Venta: Bs 12,13.

El martes 27 de octubre, la misma plataforma reportó una cotización de Bs 11,87 para la compra y Bs 12,05 para la venta.

Al comparar ambas jornadas, la referencia de compra presenta una diferencia de Bs 0,32, mientras que la de venta registra una variación de Bs 0,08

¿Cuál es la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo?

El tipo de cambio oficial es publicado por el Banco Central de Bolivia, mientras que las cotizaciones del mercado paralelo corresponden a referencias difundidas por plataformas independientes.

Estas últimas pueden cambiar durante el día y no constituyen un tipo de cambio oficial.

Por ello, se recomienda consultar las cotizaciones actualizadas y distinguir entre los valores publicados por el BCB y las referencias del mercado paralelo.