Brasil: revelan detalles de la interceptación de una avioneta procedente de Bolivia

El coordinador del Grupo Especial de Seguridad Fronteriza (Gefron), teniente coronel de la Policía Militar Airton Araújo Feitosa, destacó la coordinación entre las fuerzas de seguridad brasileñas durante una operación que permitió interceptar una avioneta procedente de Bolivia en el estado de Mato Grosso.

El piloto, de 39 años, murió tras un enfrentamiento con efectivos policiales, mientras que la aeronave terminó incendiada.

Airton señaló que el operativo demuestra la capacidad de respuesta y preparación de las instituciones para combatir el narcotráfico transnacional. En la intervención participaron el Gefron la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), la Policía Federal (PF) y la Policía Militar de Mato Grosso (PMMT), mediante el 8.º Comando Regional.

Según los reportes del operativo, la Fuerza Aérea Brasileña detectó una aeronave pequeña que procedía de Bolivia y volaba sin plan de vuelo y con matrícula no identificada.

La interceptación se realizó con un caza A-29 Super Tucano, apoyado por el avión de vigilancia radar E-99, bajo la coordinación del Comando de Operaciones Aeroespaciales (COMAE) y la Policía Federal.

Al advertir la presencia de las autoridades, el piloto realizó un aterrizaje forzoso en una pista clandestina de una propiedad rural de la región de Fazenda Monte Azul, en el municipio de Juara, Mato Grosso. Posteriormente, incendió la aeronave y huyó hacia una zona boscosa.

Los reportes señalan que peritos de la Policía Militar encontraron indicios de sustancias ilícitas entre los restos calcinados, aunque no fue posible determinar la cantidad debido a la intensidad del fuego.

El piloto murió tras un enfrentamiento

Los equipos terrestres del Gefron y de la Policía Militar localizaron al piloto durante un operativo de búsqueda en la zona boscosa. De acuerdo con el informe policial, el hombre se resistió a la intervención y disparó contra los agentes, quienes respondieron a la agresión.

El sospechoso resultó herido, recibió asistencia médica y fue trasladado al Hospital Municipal de Juara, donde murió a causa de las lesiones. Durante el procedimiento, los policías también incautaron una pistola calibre .22 y 16 municiones intactas.

Las verificaciones preliminares indicaron que el piloto tenía registros policiales anteriores, pero no condenas penales ni vínculos formales identificados con organizaciones criminales.

Gefron resalta la coordinación entre instituciones

El teniente coronel Airton destacó que el trabajo coordinado entre la inteligencia policial, la vigilancia aérea y las unidades terrestres fortalece la capacidad de respuesta frente al crimen organizado en las zonas fronterizas.

La operación se desarrolló en una región estratégica de la frontera entre Brasil y Bolivia, utilizada por redes criminales para el traslado de drogas hacia el centro-oeste y sudeste brasileño.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del vuelo irregular y determinar las posibles conexiones con redes de narcotráfico. La aeronave quedó completamente destruida por el fuego.