Al menos diez personas han fallecido en el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local.



La portavoz regional, Esther Padilla, advirtió de que ese número "es posible que aumente", sin detallar cuántos heridos puede haber, ya que los bomberos siguen trabajando en la zona.



Dos de los vagones cayeron por un terraplén, informaron a EFE fuentes del servicio de emergencias.





Debido al accidente, la circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre las provincias de Madrid y Ciudad Real y la región sureña de Andalucía, informó la compañía española Renfe en las redes sociales.



En concreto, el siniestro ocurrió entre las poblaciones de Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla, la capital regional de Andalucía.



Las autoridades de la región de Castilla-La Mancha, a la que pertenece Toledo, activaron el Plan Territorial de Emergencia.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para seguir al detalle la evolución de la situación tras el accidente ferroviario. EFE