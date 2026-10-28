“Cómo le voy a decir a sus hijos”: Familiares de boliviana fallecida en Chile piden justicia

Oshin Santos Santos, una mujer boliviana de 30 años y madre de dos hijos, falleció en la comuna de Melipilla tras arrojarse de una furgoneta en marcha para evitar un ataque sexual, de acuerdo al portal TVN.

Respecto al hecho, el fiscal Carreño detalló que "el imputado reinició la marcha comenzando a realizar gestos de connotación sexual en contra de la mujer, lo que provocó que la víctima, atemorizada, se arrojara desde el automóvil en movimiento".

La víctima había llegado a territorio chileno desde Oruro con el propósito de trabajar y ofrecer un mejor futuro económico a su familia.

Su hermana, quien viajó a Chile para seguir el caso, manifestó angustiada “Quiero justicia, irme tranquila sabiendo que tengo el cuerpo de mi hermana y que traigo respuestas de quiénes han sido, porque cómo le voy a decir a sus hijos que la mataron y no se hizo justicia”.

El fatal acontecimiento dejó a dos menores de 10 y 13 años en la orfandad en Bolivia, mientras se indaga un posible robo que habría sufrido la víctima antes de morir. Su familiar recordó la dedicación de Oshin e insistió en que “ella no era un perro, ella vino a trabajar por sus hijos, vino con su esposo”.

Durante su estancia en el lugar donde residía su hermana, la familiar evidenció las difíciles condiciones precarias en las que habitaba la joven trabajadora. Al respecto, declaró con profundo pesar que “Oshin era muy buena persona, muy trabajadora, no tenía ni un zapato nuevo, no es justo que les hagan esto”.

El dolor de la familia se ha intensificado ante la dura realidad que enfrentan los migrantes que llegan al país a buscar sustento.

Frente a esta vulnerabilidad, la hermana lamentó la situación señalando que “estamos muy destruidos, no hay justicia en este lugar, los bolivianos venimos a trabajar y no a ser matados, somos gente, ¿por qué nadie hace nada?”.

Además del pedido de justicia, la familia enfrenta la compleja y costosa labor económica que implica llevar el cuerpo de regreso a su país de origen. En ese contexto, la hermana solicitó la intervención de las autoridades locales y nacionales al manifestar: “Alcaldesas, Presidente de Chile, por favor ayúdenos a esclarecer esto”.