Avioneta procedente de Bolivia se incendia en Brasil y reportan la muerte del piloto

Una aeronave procedente de Bolivia que realizaba vuelos irregulares sin plan de vuelo establecido fue interceptada y destruida en una zona rural del estado brasileño de Mato Grosso. El operativo, ejecutado en el municipio de Juara, involucró la movilización de aviones de combate A-29 Super Tucano y tecnología de vigilancia por radar para neutralizar el tránsito aéreo sospechoso.

Tras ser interceptada por las fuerzas del orden, la avioneta logró aterrizar de emergencia en una pista clandestina situada en la región de Fazenda Monte Azul. En un intento por destruir evidencias y evitar su captura, el piloto prendió fuego a la estructura de la aeronave antes de huir hacia la espesura del bosque circundante.

Unidades especializadas desplegadas en la zona lograron ubicar al sospechoso escondido entre la vegetación durante las primeras horas del día. El individuo se resistió de manera frontal al avance de los agentes policiales y perdió la vida tras recibir atención médica posterior al intercambio de hostilidades.

Las autoridades federales mantienen abiertas las indagaciones para esclarecer las motivaciones del vuelo clandestino y su posible nexo con redes de tráfico ilícito de drogas. Si bien la aeronave quedó completamente calcinada, los peritos continúan analizando los restos y la ruta seguida para determinar responsabilidades adicionales.