Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Internacional

Flávio Bolsonaro aterriza en EEUU, según reportes de medios

Tras las elecciones en Brasil, el senador Flávio Bolsonaro aterriza en EE. UU. mientras afronta investigaciones en su país.

AFP

27/10/2026 21:31

Agregar Reduno en
Tras su derrota ante Lula, Flávio Bolsonaro llega a EEUU en medio de especulaciones y con visados concedidos por Washington. Foto: AFP.

Escuchar esta nota

Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado por el presidente Lula en el reciente balotaje en Brasil, aterrizó al caer la tarde de este martes en Estados Unidos, según dos medios estadounidenses.

CNN y The Washington Post, citando cada uno a una fuente anónima, dijeron que el senador conservador había llegado a Estados Unidos tras las especulaciones sobre su paradero que circularon todo el día.

Se desconoce el lugar exacto donde aterrizó.

Más temprano, el Departamento de Estado dijo que le concedería a él y a su familia visados, ante las múltiples investigaciones que enfrenta en  Brasil y luego de las elecciones del domingo.


Mira la programación en Red Uno Play

Tags
Comentarios

Más leídas

Más noticias

Tags

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados