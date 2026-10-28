La Paz: alertan por posibles nevadas y descenso brusco de temperaturas

La Alcaldía de La Paz alertó sobre la probabilidad de nevadas y un descenso brusco de temperaturas desde las 00:00 de este miércoles 28 de octubre, principalmente en zonas situadas por encima de los 4.100 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con la Dirección de Prevención de Riesgos y Resiliencia Urbana del municipio, el fenómeno meteorológico tendrá una duración aproximada de ocho horas, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones ante las bajas temperaturas.

Además, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó vientos moderados y temporalmente fuertes, con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, que persistirán hasta el jueves 29 de octubre.

La alerta comprende las provincias paceñas de Ingavi, General José Manuel Pando, Pacajes, Aroma, Gualberto Villarroel, el sur de Los Andes, el oeste de Murillo y Loayza.

Ante estas condiciones meteorológicas, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los reportes oficiales y tomar precauciones, especialmente en las zonas de mayor altitud.

Fuente: ABI.