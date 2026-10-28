¿Viajará por Todos Santos? Conozca los precios de los pasajes desde la Bimodal

La afluencia de pasajeros aumentó en la Terminal Bimodal de Santa Cruz de la Sierra debido a la proximidad del feriado de Todos Santos, que se conmemora el lunes 2 de noviembre. Las empresas de transporte reportan mayor movimiento y dan a conocer los precios de los pasajes hacia diferentes destinos del país.

Según la información recogida en la terminal, los pasajes a Cochabamba cuestan Bs 180 en servicio regular y Bs 200 en bus leito. Para viajar a La Paz, las tarifas van de Bs 300 a Bs 350, mientras que los pasajes a Yacuiba cuestan entre Bs 150 y Bs 180.

En el caso de Trinidad, los precios están entre Bs 180 y Bs 200, dependiendo del tipo de servicio elegido por los pasajeros.

Una de las trabajadoras de las empresas consultadas señaló que existe un incremento en la demanda en comparación con las semanas anteriores.

“Hay nomás un poquito de demanda”, manifestó, al explicar que también se observa mayor movimiento de personas que buscan viajar durante estos días.

En la Terminal Bimodal se observó la llegada de pasajeros que se trasladan en familia o con amigos para aprovechar el feriado largo y visitar a sus seres queridos en distintas regiones del país.