Jhonny Fernández aparece en video junto a otras personas que manipulan fajos de billetes

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, difundió un video en el que se observa al exalcalde Jhonny Fernández junto a personas de su confianza mientras manipulan y cuentan una gran cantidad de dinero en las oficinas de Parques y Jardines, durante su gestión municipal.

La publicación se realizó en medio de la investigación por la presunta malversación de Bs 191 millones.

Saavedra afirmó que la grabación fue proporcionada por un exfuncionario cercano a Fernández y cuestionó el manejo de los recursos durante la anterior administración municipal.

“Hay imágenes que lo dicen todo. Hace un par de horas, un exfuncionario cercano a Jhonny Fernández nos hizo llegar este video, que fue grabado en las oficinas del alcalde en Parques y Jardines, para que ustedes vean cómo se manejaban las cosas en la Alcaldía”, dijo.

En las imágenes difundidas, Fernández aparece en su oficina junto a otras personas mientras manipulan fajos de billetes. La grabación fue presentada por Saavedra como parte de sus cuestionamientos a la anterior gestión. Sin embargo, el video, por sí solo, no permite establecer el origen del dinero ni determinar si existe relación directa con los recursos observados en la investigación.

Saavedra exige que Fernández responda ante la Justicia

Durante su pronunciamiento, el actual alcalde también se refirió a la situación judicial de la exautoridad quien fue declarada en rebeldía el martes 27 de octubre, luego de no presentarse a su audiencia de medidas cautelares. La Justicia emitió una orden de aprehensión en su contra.

“La Policía está buscando a Jhonny Fernández. No asistió a la audiencia y ha sido declarado rebelde. Ya hay una orden de aprehensión en su contra”, señaló Saavedra.

El alcalde cuestionó los argumentos de la defensa de Fernández, que sostuvo que no asistió a la audiencia porque no existían garantías, y exigió que el exalcalde asuma su responsabilidad por las decisiones tomadas durante su gestión.

Por su parte, efectivos de la Unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladaron hasta un inmueble del centro de Santa Cruz de la Sierra, señalado como la presunta fuente laboral de Fernández, para verificar si se encontraba en el lugar. Hasta el momento, no se confirmó su ubicación durante el operativo.