Maestros urbanos ratifican paro de 48 horas: exigen una convocatoria formal del ministro de Educación

El conflicto entre el Gobierno y los maestros urbanos continúa sin una solución a la vista. Lorenzo Chávez, ejecutivo del sector en Santa Cruz, ratificó el paro de 48 horas anunciado para la próxima semana y exigió al ministro de Educación, Erick Sanjinés, enviar una convocatoria formal para instalar una mesa de diálogo.

Durante una entrevista con el programa El Mañanero, Chávez aseguró que el sector está dispuesto a conversar, pero cuestionó que la invitación para la reunión prevista para este miércoles al mediodía haya sido realizada por el Viceministerio de Autonomías y no directamente por la autoridad nacional de Educación.

“Si quiere de verdad dialogar, que mande una carta formal”, insistió el dirigente, quien también pidió que la reunión tenga alcance nacional y cuente, de ser posible, con la participación de los nueve gobernadores del país.

Chávez recordó que el último encuentro con el Gobierno se realizó en mayo y que, según su versión, existía el compromiso de volver a reunirse en julio. Sin embargo, afirmó que pasaron los meses sin que recibieran una convocatoria formal del ministro.

Sostuvo que el sector no busca evitar el diálogo, sino discutir la distribución de responsabilidades y recursos para el funcionamiento del sistema educativo, especialmente en el área de formación técnica.

Disputa por los recursos para la educación técnica

Uno de los principales puntos de desacuerdo es la propuesta de transferir a las gobernaciones responsabilidades relacionadas con los institutos técnicos. Chávez señaló que las gobernaciones ya tienen obligaciones en materia de infraestructura, equipamiento y servicios básicos, mientras que el Gobierno nacional debe garantizar la dotación de ítems docentes.

Según el dirigente, las administraciones departamentales no cuentan con los recursos suficientes para cubrir sus responsabilidades actuales y asumir, además, el pago de los salarios de los docentes.

Como ejemplo, afirmó que algunos institutos enfrentan problemas para pagar servicios básicos, como agua y electricidad, y advirtió que una transferencia de nuevas obligaciones sin el presupuesto correspondiente podría agravar la situación.

Chávez también cuestionó el esquema de distribución de recursos denominado 50-50. Aseguró que, desde la perspectiva del sector, el anuncio todavía no se refleja en transferencias económicas suficientes para las gobernaciones.

Advirtió que, si los institutos no cuentan con financiamiento, podrían surgir cobros a los estudiantes para cubrir sus gastos. A partir de ese escenario, expresó su preocupación por lo que considera un posible camino hacia la privatización de la educación técnica.

El Gobierno niega una privatización

Por su parte, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, afirmó que el Gobierno no tiene previsto privatizar la educación y defendió la convocatoria realizada por el Viceministerio de Autonomías.

“No existe la participación de ningún privado”, sostuvo la autoridad, al rechazar las afirmaciones de los maestros sobre una posible privatización.

Explicó que la reunión busca analizar la posición del Viceministerio de Autonomías sobre cómo se llevaría adelante la transferencia de la educación técnica a las gobernaciones, dentro del esquema 50-50 impulsado por el Gobierno.

De esta manera, mientras el Ejecutivo plantea avanzar en la discusión sobre la distribución de competencias, los maestros exigen garantías sobre el financiamiento y el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a cada nivel del Estado.

Anuncian más medidas de presión

Además del conflicto educativo, Chávez señaló que el sector exige respuestas ante el aumento del costo de la canasta familiar, una situación que, afirmó, afecta a los maestros y al conjunto de la población boliviana.

El dirigente rechazó que las protestas se realicen por voluntad de los trabajadores y aseguró que los docentes preferirían permanecer en las aulas. Sin embargo, responsabilizó a las autoridades por la falta de soluciones y advirtió que las medidas podrían endurecerse.

Para este jueves, los maestros tienen previsto realizar un ampliado en el que analizarán la situación y las acciones que seguirán adelante.

Por ahora, el paro de 48 horas continúa anunciado, mientras el Gobierno mantiene su convocatoria al diálogo. La posibilidad de evitar la medida dependerá de los acercamientos entre ambas partes y de las respuestas que puedan alcanzar sobre el financiamiento, las competencias de las gobernaciones y el futuro de la educación técnica en el país.