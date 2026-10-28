Descubren más de $us 251 mil ocultos en un camión boliviano en la frontera con Chile

Un control aduanero en la frontera entre Bolivia y Chile permitió descubrir más de 251 mil dólares ocultos en el techo de la cabina de un camión de matrícula boliviana. El procedimiento se realizó en la avanzada de Colchane, en la Región de Tarapacá, y terminó con la incautación de divisas y la entrega del conductor a Carabineros.

Según informó el Servicio Nacional de Aduanas, el transportista ingresó a Chile con una carga de aceite refinado de soya que tenía como destino la Zona Franca de Iquique. Durante la revisión documental, el vehículo fue seleccionado para una inspección física y un escaneo no invasivo.

El análisis de las imágenes permitió a los fiscalizadores detectar densidades anómalas en la parte superior de la cabina del conductor. Al revisar los compartimentos sospechosos, encontraron seis fajos con billetes de dólares de distintas denominaciones.

El director regional de la Aduana de Iquique, Ricardo Aceituno Chau, explicó que el hallazgo se produjo durante el análisis de las imágenes del camión escáner. Según indicó, el conductor no había presentado la declaración jurada obligatoria para transportar las divisas.

Foto Aduanas de Chile.

El monto decomisado fue de $us 251.110, además de 223.000 pesos chilenos y 3.940 bolivianos, de acuerdo con los antecedentes difundidos por Aduanas.

Consultado sobre los paquetes encontrados, el transportista manifestó desconocer su origen. Sin embargo, ante los antecedentes del procedimiento y la presunta infracción relacionada con el ingreso de dinero sin declarar, los funcionarios retuvieron las divisas y levantaron las respectivas cadenas de custodia.

Tras el hallazgo, el conductor, de nacionalidad boliviana, fue entregado al personal de la Subcomisaría de Carabineros de Colchane.

Los antecedentes del caso, junto con las pruebas y el dinero incautado, quedaron a disposición de la Fiscalía del Tamarugal para las actuaciones judiciales correspondientes, incluida la audiencia de control de detención y la eventual formalización de cargos.