Realizan operativos de control a pocos días de Todos Santos en La Paz

A pocos días de la celebración de Todos Santos, que cada año conmemora la visita de los familiares difuntos, tanto la Alcaldía de La Paz como la de El Alto preparan los últimos detalles para garantizar una festividad sin incidentes. En el marco de estas acciones, se realizan controles de salubridad en hornos, se anticipan operativos en cementerios y se aplican las sanciones correspondientes por infringir la normativa vigente.

La Intendencia Municipal de El Alto intervino 16 hornos, clausuró dos y decomisó 16 quintales de harina con fechas vencidas durante operativos sorpresa realizados antes de Todos Santos. En las inspecciones también se encontraron masas en descomposición y latas oxidadas, entre otros productos.

El secretario de Seguridad Ciudadana de El Alto, Elio Pacheco, anunció que los controles continuarán durante estos días, cuando aumenta la elaboración de las tradicionales tantawawas.

“Entonces vamos a seguir controlando. Hay un buen trabajo que se está realizando con el sector panificador y eso no se va a romper”, afirmó.

Anuncian controles en cementerios

La Alcaldía también advirtió que no permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en los cementerios durante la festividad de Todos Santos.

“Le vamos a decomisar toda su cerveza y la vamos a destruir en el lugar. No lo vamos a llevar a la secretaría. Se va a hacer la destrucción en sitio y la persona va a ser arrestada”, señaló.

Añadió que, al día siguiente, se realizarán labores de limpieza en los camposantos para garantizar condiciones adecuadas para las familias que acudan a recibir a las almas de sus seres queridos.

Suben los costos de mantenimiento de lápidas

A pocos días de la festividad, también se reporta un incremento en los precios de reparación, pintado y mantenimiento de lápidas. Los trabajadores del rubro atribuyen el alza al costo de los materiales y al encarecimiento del transporte.

Uno de los comerciantes indicó que los trabajos pueden costar desde Bs 3.500, mientras que las lápidas de mármol se ofrecen desde Bs 1.500 y Bs 1.600, dependiendo del material y las características.

El precio del bronce también registró un aumento. “El bronce al menos se ha disparado. Ahora está a 140. Antes cobrábamos a 30 pesos. Ahora 140 el bronce”, explicó un trabajador.

Pese al incremento de los costos, los comerciantes señalaron que la demanda de lápidas se mantiene durante la víspera de Todos Santos, cuando las familias realizan los últimos arreglos para recibir a sus seres queridos.