Aumenta la demanda de flores en Santa Cruz por la festividad de Todos Santos

La venta de flores comienza a intensificarse en Santa Cruz ante la proximidad de Todos Santos, que se conmemora el 1 y 2 de noviembre.

En la zona de la Terminal Bimodal se observa una amplia variedad de flores que las personas compran para llevar a los cementerios y rendir homenaje a sus difuntos.

Una de las comerciantes explicó que existe una oferta para diferentes presupuestos, con precios de Bs 10, Bs 15 y Bs 20 la docena.

Entre las variedades más requeridas mencionó los lirios, claveles, rosas, rosa china y gladiolos, mientras que las flores más resistentes, como las estáticeas, también son solicitadas por los compradores.

En cuanto a los precios al por mayor, señaló que los crisantemos se comercializan a Bs 180 por más de 10 docenas, mientras que la docena se ofrece a Bs 20. Por su parte, los atados de estáticeas cuestan entre Bs 100 y Bs 120, y los de pimpinela se venden a Bs 120.

Respecto a un posible incremento por la cercanía de la festividad, la comerciante indicó que existe una pequeña variación en los precios, aunque explicó que la temporada de flores permite mantener los costos sin mayores aumentos, debido a que se trata de productos perecederos.

En paralelo, el Plan Todos Santos contempla trabajos de preparación en los cementerios. Según la información, las actividades se desarrollan hasta el 29 de octubre, mientras que el 30 y 31 se prevé el cierre de los camposantos para realizar la limpieza general por parte de Emacruz.