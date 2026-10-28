Caso malversación: Municipio exige a Jhonny explicar destino de recursos

El director municipal de Transparencia de Santa Cruz de la Sierra, Luis Alberto Vaca, cuestionó al exalcalde Jhonny Fernández por no presentarse a su audiencia de medidas cautelares y afirmó que debe responder ante la justicia por la investigación por presunta malversación de recursos públicos.

“Lo único que hace es salir en esos videítos, mostrar tres fotocopias, decir que supuestamente tiene las pruebas, pero no se presenta. Si tuviera las pruebas, que se presente y las presente ante la justicia”, manifestó Vaca durante una entrevista en el programa El Mañanero.

La autoridad municipal explicó que la investigación está relacionada con recursos destinados a la construcción del viaducto del cuarto anillo y la doble vía a La Guardia. Según afirmó, la obra no se ejecutó y el dinero tampoco estaría en las cuentas municipales.

Además, cuestionó que esos fondos se hubieran utilizado para cubrir sueldos, salarios y aguinaldos, como habría señalado Fernández en un video difundido en sus redes sociales.

“Lo que está presupuestado o lo que salió con desembolso como crédito para construir el viaducto no se puede destinar a otro ítem, a otra cosa”, sostuvo Vaca.

Respecto a las acusaciones de persecución política formuladas por la defensa de Fernández, Vaca rechazó esa versión y cuestionó que se responsabilice al gobierno municipal por las actuaciones judiciales.

“No hay persecución”, afirmó, y sostuvo que el municipio presentó denuncias que, según indicó, están respaldadas por pruebas e indicios de responsabilidad.

La autoridad señaló que la Alcaldía, a través de la Dirección Jurídica y de su dependencia, acompaña las actuaciones del Ministerio Público para que las investigaciones avancen conforme a los procedimientos legales.

“Don Jhonny Fernández tiene que presentarse. Lamentablemente, él, al huir, al esconderse, ha complicado su situación jurídica”, expresó Vaca, quien insistió en que el exalcalde debe comparecer ante la autoridad judicial.