Encuentran cuatro maletas en instalaciones policiales de La Paz durante la investigación por los bienes de Marset

Cuatro maletas similares a las que se buscan dentro de la investigación por la presunta desaparición de bienes vinculados a Sebastián Marset fueron halladas en instalaciones del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT), en La Paz, durante un allanamiento realizado después de la declaración informativa del capitán de la Policía Guillermo Ruiz Guzmán.

La abogada del uniformado, Zuleika Lanza, explicó que a su defendido le habrían pedido buscar una maleta específica, pero que durante el procedimiento se encontraron cuatro equipajes parecidos. La defensa aseguró que desconoce qué contenían y anunció que solicitará un microaspirado para establecer su posible relación con otros elementos investigados.

“Les han pedido que busquen una maleta en específico y dentro de esas maletas han traído las cuatro parecidas y esas son las que se han encontrado aquí”, señaló la jurista al referirse al hallazgo.

Lanza agregó que pedirá el análisis pericial de los equipajes porque considera que podrían estar relacionados con otro caso. Sin embargo, el contenido de las maletas y su eventual vinculación con los bienes desaparecidos todavía deben ser establecidos mediante las actuaciones investigativas.

La defensa señala al coronel Moreno

Ruiz fue trasladado a las instalaciones del GEAT después de prestar declaración informativa durante varias horas en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz. El procedimiento forma parte de las investigaciones sobre el retiro de objetos de la vivienda de Marset, tras el operativo en el que fue capturado el narcotraficante uruguayo.

Según Lanza, el capitán cumplía funciones de apoyo como ayudante del comandante y no tenía poder de decisión. Afirmó que la búsqueda de las maletas respondió a instrucciones del entonces superior de su defendido, el coronel Óscar Moreno, transmitidas mediante WhatsApp.

“Mi cliente era un personal de apoyo, él no tenía decisión de mando”, sostuvo.

La abogada indicó que desconoce quiénes habrían impartido las órdenes superiores y pidió que se amplíen las declaraciones para esclarecer quién solicitó la búsqueda de los equipajes, cuál era el interés en ellos y qué destino tuvieron los objetos retirados del inmueble.

El caso se originó por la presunta desaparición de bienes

La investigación busca esclarecer qué ocurrió con maletas, dinero, relojes y otros objetos de valor que presuntamente fueron retirados de la vivienda de Sebastián Marset después de su captura.

El caso cobró relevancia tras la difusión de un video que muestra la extracción de maletas del inmueble. A partir de esas imágenes, las autoridades buscan establecer quiénes participaron en el retiro de los objetos, bajo qué instrucciones actuaron y dónde terminaron los elementos que debían ser incorporados a las investigaciones.

En una declaración anterior, la defensa de Ruiz sostuvo que los objetos recogidos durante el operativo fueron entregados a la Fiscalía de Santa Cruz. Esa versión forma parte de los argumentos de la abogada y deberá ser contrastada con los registros y otros elementos que recolecte el Ministerio Público.

Piden ampliar las declaraciones

Lanza solicitó que se convoque a declarar a otras personas que puedan aportar información, incluido Sebastián Marset, para esclarecer el origen y la finalidad de las maletas.

La defensa también pidió que la investigación determine si los equipajes tienen relación con otros elementos del caso y que se establezca quién ordenó su retiro.

Tras el allanamiento en instalaciones del GEAT, Ruiz fue llevado nuevamente a dependencias de la Felcc, donde permanece aprehendido a la espera de una audiencia de medidas cautelares.