Continúan buscando a Jhonny Fernández tras faltar a su audiencia

El fiscal Enrique Flores informó que continúan los operativos para dar con el paradero del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, luego de que no se presentara a su audiencia de medidas cautelares por el caso de presunta malversación de Bs 191 millones.

El Ministerio Público señaló que el mandamiento de apremio se encuentra vigente y debe ser ejecutado por la Policía.

“Desde el día de ayer (miércoles) se han estado efectuando algunos operativos a efectos de dar con el paradero de este ciudadano, más por el contrario no se ha logrado ubicar el lugar exacto donde se encontraría resguardado el señor Jhonny Fernández”, manifestó.

El fiscal sostuvo que la inasistencia del exalcalde a su audiencia, pese a haber sido notificado en dos oportunidades, respondería a una estrategia jurídica.

Según Flores, en la primera ocasión se presentó una justificación médica que posteriormente fue desmentida por un certificado médico forense, mientras que en la audiencia del lunes Fernández tampoco compareció ante la autoridad judicial.

“Entendemos de que existen actos dilatorios, recurrentes, sistemáticos, con el único afán de eludir la justicia”, afirmó el fiscal, quien agregó que la situación complica la posición jurídica del investigado.

El proceso está relacionado con una presunta malversación de fondos por un monto aproximado de Bs 191 millones que habrían sido erogados al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Respecto a la posibilidad de que Fernández salga del país, el fiscal confirmó que existe un arraigo dispuesto por la autoridad judicial. Asimismo, indicó que el Ministerio Público está gestionando una alerta migratoria.