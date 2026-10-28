Feriados en Bolivia 2026: ¿cuáles son las fechas de descanso que quedan antes de finalizar el año?

¡Se viene una pausa para desconectarse de la rutina! Bolivia todavía tiene dos feriados nacionales en lo que resta de 2026, fechas que muchos aprovecharán para descansar, compartir en familia o hacer una escapada turística sin alejarse demasiado de casa.

El primero llegará en noviembre, con la conmemoración de Todos los Difuntos, mientras que el último feriado del año será Navidad, que se celebrará el viernes.

Estos son los feriados que quedan en Bolivia

Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Difuntos.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

La fecha de noviembre será especialmente atractiva para quienes buscan una pausa más prolongada, ya que el feriado del lunes se une al sábado 31 de octubre y al domingo 1 de noviembre, formando un fin de semana largo de tres días.

Todos Santos: tradición, memoria y reencuentro

Es una de las celebraciones más significativas de la cultura boliviana. Las familias se preparan para recibir a las almas de sus seres queridos con mesas tradicionales que incluyen t’anta wawas, masitas, frutas, comidas y bebidas.

De acuerdo con la costumbre, las mesas se preparan desde el mediodía del 1 de noviembre para recibir a las almas. Al día siguiente, el 2 de noviembre, muchas familias visitan los cementerios para despedirlas y rendir homenaje a quienes ya partieron.

La festividad combina fe, memoria y tradición, y convierte estos días en una oportunidad para reencontrarse con las raíces culturales del país.

El fin de semana largo también puede impulsar los viajes dentro de Bolivia. Según la proyección atribuida a la Cámara Boliviana de Turismo (Cabotur), el movimiento económico del turismo interno podría alcanzar entre 10 y 20 millones de dólares.

Entre los destinos mencionados figuran Copacabana, en La Paz; Cochabamba; Cotoca, en Santa Cruz; Chawaya, en Tarija; y el cementerio de Sucre, en Chuquisaca.