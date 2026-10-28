¡A sacar el paraguas! Pronostican fuertes lluvias y tormentas en cuatro departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una nueva aviso meteorológico de prioridad naranja por lluvias y tormentas eléctricas que afectarán a sectores de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Beni durante este miércoles 28 y jueves 29 de octubre.

De acuerdo con el aviso meteorológico, se esperan precipitaciones moderadas a temporalmente fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas aisladas. En algunas provincias, los acumulados podrían alcanzar entre 60 y 90 milímetros.

Cochabamba:

En el departamento de Cochabamba se pronostican acumulados de entre 60 y 90 milímetros de lluvia en las provincias Chapare, Tiraque y Carrasco.

En los valles cochabambinos se prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros en las provincias Mizque, Esteban Arce, Arani, Punata, Germán Jordán, Quillacollo y Cercado, además del norte de Ayopaya.

La Paz:

Para el departamento de La Paz, el Senamhi prevé acumulados de entre 60 y 90 milímetros en el sur de Abel Iturralde, Franz Tamayo, Caranavi, Sud Yungas, el norte de Nor Yungas y el norte de Inquisivi, Murillo y Larecaja.

Publicación Senamhi.

Santa Cruz:

En Santa Cruz, las precipitaciones podrían alcanzar entre 60 y 90 milímetros en las provincias Ichilo, Sara y Obispo Santistevan, además del sur de Guarayos y el norte de Caballero y Warnes.

Beni:

En el departamento de Beni, el aviso contempla las provincias Marbán, Moxos, el sur de Cercado, Yacuma y Ballivián, donde también se esperan lluvias de intensidad similar.

Según el Senamhi, la alerta naranja representa una amenaza importante por fenómenos meteorológicos no habituales que pueden generar cierto grado de peligro para las actividades cotidianas.

Ante este pronóstico, se recomienda mantenerse atento a los reportes oficiales y tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se esperan mayores acumulados de lluvia.