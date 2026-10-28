¡Atención! Santa Cruz tendrá lluvias y frío: ¿hasta cuánto bajará la temperatura y cuándo volverá el calor?

Santa Cruz tendrá una jornada marcada por las lluvias, el viento y un descenso de las temperaturas este miércoles 28 de octubre, debido al retorno de los vientos del sur. El pronóstico también anticipa precipitaciones en gran parte del departamento y una sensación térmica más fría por la intensidad de las ráfagas.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire advirtió que las lluvias comenzarán desde la madrugada, inicialmente con intensidad moderada, aunque no se descarta que sean fuertes. Los chubascos podrían mantenerse durante toda la jornada.

“Miércoles 28 de octubre, retorno del sur, pero además con lluvias desde la madrugada inicialmente moderadas que no se descartan fuertes y durante todo el día miércoles los chubascos imperarán”, señaló el especialista, conocido como el Señor del Clima.

Alpire agregó que las ráfagas del sur podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Esta condición hará que el ambiente se sienta más frío, especialmente durante las primeras horas del día y en los momentos de mayor intensidad del viento.

Los Valles cruceños tendrán las temperaturas más bajas

De acuerdo con el Reporte Meteorológico N.º 276, correspondiente al periodo del 26 de octubre al 1 de noviembre, el descenso de las temperaturas será más notorio durante la madrugada del jueves 29.

Para esa jornada se prevén mínimas de 17 °C en la provincia Andrés Ibáñez, donde se encuentra Santa Cruz de la Sierra, además del Norte Integrado y la Chiquitania. En la región de la Cordillera se esperan 13 °C, mientras que los Valles cruceños podrían registrar apenas 7 °C.

Pese al ingreso de aire más fresco, las temperaturas máximas seguirán siendo relativamente elevadas en algunas zonas. En Andrés Ibáñez se pronostican hasta 32 °C, 33 °C en el Norte Integrado, 29 °C en los Valles, 34 °C en Cordillera y 35 °C en la Chiquitania.

Las condiciones del tiempo serán variables, con cielos mayormente nublados y algunos periodos despejados. Las lluvias se concentrarán principalmente el miércoles, aunque los chubascos podrían continuar el jueves y viernes en distintas regiones del departamento.

El calor regresará desde el sábado

El panorama comenzará a cambiar el sábado 31 de octubre, cuando se consoliden nuevamente los vientos del norte. Este cambio favorecerá un aumento importante de las temperaturas y dará paso a un fin de semana más caluroso.

Hasta el viernes, la población deberá estar preparada para jornadas variables, con mañanas frescas y tardes templadas a cálidas. Desde el sábado, en cambio, se espera un ambiente más caluroso, aunque algunas regiones todavía podrían registrar chubascos.