Feria de Todos Santos en El Alto: armar una mesa puede costar hasta Bs 205

A pocos días de la celebración de Todos Santos, comerciantes de la zona de Villa Dolores, en la ciudad de El Alto, ya ofrecen los productos tradicionales para armar las mesas que recibirán a las almas de los difuntos. Una mesa con diferentes masitas y figuras puede requerir un presupuesto aproximado de Bs 205, aunque existen opciones de distintos precios.

En la feria se encuentran tantawawas, empanadas, alfajores, bizcochuelos, dulces, suspiros, pasankallas y figuras como escaleras, coronas y caballitos, elementos que forman parte de las costumbres con las que las familias reciben a sus seres queridos fallecidos.

“Para armar la mesa llevan todo, porque todo tiene significado”, explicó una de las comerciantes.

¿Cuánto cuestan las masitas y figuras?

Los precios varían según el producto y la presentación. Durante el recorrido por la feria se mencionaron los siguientes valores:

Tantawawas con forma de pareja de ancianos: Bs 15 por unidad.

Pasankallas: Bs 20 las bolsas pequeñas y hasta Bs 50 las más grandes.

Suspiros: Bs 12, según la presentación mencionada por la comerciante.

Bandejas de masitas tradicionales: incluyen figuras como guaguas, cruces, escaleras, coronas y caballitos.

La oferta también incluye productos preparados para quienes no tienen tiempo de elaborar las masitas en casa y prefieren comprar presentaciones listas para colocar en la mesa.

Una mesa con productos tradicionales por Bs 205

Durante la visita, se realizó un cálculo referencial para reunir varios de los elementos ofrecidos en la feria. El presupuesto aproximado llegó a Bs 205, con la compra de tantawawas, escaleras, caballitos, coronas, dulces, pasankallas y otras galletas.

El monto puede variar de acuerdo con las cantidades, los tamaños y los productos que cada familia decida incluir. Los comerciantes ofrecen alternativas para distintos presupuestos, desde compras individuales hasta bandejas con varias figuras.

Una tradición que reúne a las familias

La festividad de Todos Santos combina las creencias católicas con las costumbres andinas de recibir a las almas de los difuntos. Las familias preparan mesas con alimentos, bebidas y figuras que recuerdan los gustos y la vida de quienes fallecieron.

En El Alto, la feria de Villa Dolores se convierte en uno de los espacios donde la población puede adquirir los productos necesarios para mantener esta tradición, que se transmite de generación en generación.