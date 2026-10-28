Amdecruz confirma más de Bs 8 millones para atender riadas en siete municipios cruceños

El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Neptaly Mendoza, informó que se dispuso un poco más de Bs 8 millones para atender las emergencias provocadas por las riadas que afectan a diferentes municipios del departamento, principalmente por los daños registrados en los cultivos y la producción agrícola.

Mendoza explicó que todavía no se tiene una cuantificación de las familias damnificadas, pero confirmó que siete municipios se encuentran entre los más afectados.

Ante esta situación, el martes sostuvo una reunión con el ministro de Economía y Finanzas y el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, para coordinar acciones y garantizar los recursos necesarios.

“Se ha dispuesto un poco más de 8 millones de bolivianos que van a ser entregados a los diferentes municipios para atender las emergencias y también los defensivos, que es lo que hay que trabajar de manera inmediata”, afirmó.

El presidente de Amdecruz indicó que los ríos Piraí, Chané y Palacios se encuentran bajo monitoreo, debido al riesgo de que las lluvias se intensifiquen durante los próximos días y provoquen nuevas afectaciones en otras zonas del departamento.

Respecto a la ejecución de los recursos, Mendoza aseguró que el dinero ya está disponible y que los municipios beneficiados deben concluir los trámites administrativos en los próximos tres a cinco días o hasta la siguiente semana.

Posteriormente, se procederá a contratar maquinaria para comenzar los trabajos de emergencia y la construcción de defensivos.

“Creo que lo importante es que ya está confirmado que los recursos están disponibles y estamos tratando de que los trámites administrativos concluyan lo más pronto posible para que se inicien los trabajos”, afirmó Mendoza.