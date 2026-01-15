Conozca qué feriados se trasladan y cuáles se alargan en 2026

El gobierno emitió el decreto supremo 5521, donde hace modificaciones en algunos feriados del 2026, para poder aprovechar mejor los días de suspensión de actividades y fomentar el turismo en el país.

El Decreto Supremo traslada dos feriados y alarga otros dos. El feriado del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia, se traslada para el viernes 23; el feriado del domingo 21 de junio, Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, será trasladado al lunes 22 del mismo mes.

Los feriados alargados serían en el mes de junio; en la festividad de Corpus Christi, del jueves 4 de junio tendrá una prolongación que alcanza al viernes 5 del mismo mes.

El segundo feriado alargado sería el del jueves 6 de agosto, Día de la Independencia de Bolivia, que se ampliaría hasta el viernes 7 de agosto.

El decreto supremo declara el 27 de septiembre como Día de la Integración Boliviana sin suspensión de actividades y publica un calendario de feriados del 2026.

