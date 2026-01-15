Conozca qué feriados se trasladan y cuáles se alargan en 2026

El gobierno emitió el decreto supremo 5521, donde hace modificaciones en algunos feriados del 2026, para poder aprovechar mejor los días de suspensión de actividades y fomentar el turismo en el país.
El Decreto Supremo traslada dos feriados y alarga otros dos. El feriado del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia, se traslada para el viernes 23; el feriado del domingo 21 de junio, Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, será trasladado al lunes 22 del mismo mes.
El decreto supremo declara el 27 de septiembre como Día de la Integración Boliviana sin suspensión de actividades y publica un calendario de feriados del 2026.
