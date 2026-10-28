Un niño chileno llamado Mateo se volvió protagonista de un video viral después de romper en llanto de felicidad al presenciar cómo su papá le pedía matrimonio a su mamá.

La emotiva escena ocurrió en un mirador frente al mar, donde el padre preparó una sorpresa que terminó convirtiéndose en un recuerdo inolvidable para toda la familia.

Todo parecía un momento cotidiano. El padre le pidió al pequeño que los grabara con un celular, sin que este supiera lo que estaba a punto de suceder.

De pronto, el hombre se arrodilló y sacó un anillo para pedirle matrimonio a su pareja. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Mateo no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto de felicidad.

Su reacción espontánea convirtió la propuesta en una escena todavía más conmovedora. Mientras sus padres vivían un momento especial, el pequeño dejó ver cuánto significaba para él aquella noticia.

“Lo anhelaba más que nadie”: la frase que conmovió a las redes

Según relató la madre en las publicaciones originales, Mateo “lo anhelaba más que nadie”. Sus palabras ayudaron a entender por qué la propuesta provocó una reacción tan intensa en el niño.

El video comenzó a circular en las redes sociales y despertó una ola de comentarios de usuarios que se emocionaron al ver la alegría del pequeño.