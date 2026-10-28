¡Cuidado con lo que le das! El alimento que puede poner en riesgo a tu perro

Con la llegada de las fiestas de fin de año, los dulces y los banquetes se convierten en los grandes protagonistas de nuestras celebraciones. Sin embargo, lo que para nosotros es un motivo de disfrute puede representar un grave peligro para las mascotas; algunas de estas golosinas e ingredientes navideños contienen sustancias altamente tóxicas que pueden provocar intoxicaciones severas e incluso mortales en los perros.

El doctor Nicolás Alé, director del Hospital Clínico Veterinario Sede Facultad de la Red de Atención Veterinaria (RAV) de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, explicó por qué el chocolate es tóxico y qué precauciones tomar para evitar una emergencia veterinaria.

¿Por qué el chocolate es dañino para los perros?

El chocolate parece inofensivo, sin embargo, contiene teobromina, un compuesto presente en el cacao que resulta tóxico para los perros. El riesgo depende de la cantidad ingerida y de la concentración de cacao del producto, por lo que los chocolates más oscuros requieren especial precaución. "Los chocolates que son 70% cacao son súper peligrosos para los perros", advirtió Alé.

La intoxicación puede provocar vómitos y diarrea. En casos más graves, también puede causar agitación, aumento de la frecuencia cardíaca y temblores, señales que requieren atención veterinaria.

Un perro siendo atendido en el veterinario. Foto: Gemini

¿Tu perro comió chocolate? Qué hacer

En caso de que el perro haya ingerido chocolate por accidente, se recomienda contactar cuanto antes a un veterinario, incluso si todavía no presenta síntomas.

Para evaluar el riesgo, es importante identificar el tipo de chocolate y la cantidad ingerida. Si es posible, se debe conservar el envase para conocer su composición.

El especialista es enfático respecto de los intentos de tratar una posible intoxicación en casa: "Yo diría idealmente no dar ningún remedio casero, no dar leche, no tratar de inducir el vómito en la casa sin asistencia veterinaria".

La prevención es la principal medida para evitar estos accidentes durante Halloween o las fiestas de fin de año: mantener los dulces fuera del alcance de las mascotas y no ofrecerle alimentos destinados al consumo humano.