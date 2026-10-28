¿Qué alimentos no debes volver a congelar y por qué es importante evitarlo?

Meter y sacar un recipiente del congelador puede parecer una acción inofensiva; sin embargo, esa rutina puede comprometer la seguridad alimentaria y modificar de forma visible la textura de la comida. El frío no elimina los microorganismos, sino que reduce o detiene su actividad mientras el producto se mantiene congelado. Por ello, algunos alimentos no deberían volverse a congelar después de haberse descongelado, sobre todo si han permanecido a temperatura ambiente.

La verdadera magia de la cocina está en congelar en porciones individuales y descongelar estrictamente lo que se va a consumir en el día. Así evitarás que la carne, el arroz o los platos preparados atraviesen interminables ciclos de frío y descongelación, lo que protege la calidad de lo que comes y garantiza una mesa 100% segura. ¡Tu salud, tu tiempo y tu paladar te lo van a agradecer!

La carne cruda debe cocinarse antes de volver al freezer

La carne cruda se encuentra entre los productos que requieren cuidado. Richard LaMarita, chef e instructor del Instituto de Educación Culinaria de Nueva York, aconsejó cocinarla antes de guardarla nuevamente en el freezer. “Si desea volver a congelar el producto final, como un estofado de ternera, no hay problema, pero no descongele estos alimentos crudos para luego volverlos a congelar”, afirmó en un artículo de Real Simple.

La razón está en que el freezer mantiene las bacterias en estado inactivo, pero no garantiza su eliminación. “La congelación no mata las bacterias; solo las mantiene en estado latente hasta que la carne se descongela de nuevo”, explicó LaMarita. Una vez que la carne se descongela, en especial fuera de la heladera, esos microorganismos pueden multiplicarse. Un segundo ciclo no corrige lo ocurrido durante el primero.

Recomiendan cocinar la carne cruda antes de guardarla de nuevo en el congelador. Foto: Gemini

Además de la cuestión sanitaria, la carne puede sufrir una pérdida de calidad. El agua contenida en sus tejidos forma cristales de hielo durante la congelación. Esos cristales pueden afectar las proteínas y dejar un resultado más blando, seco o menos jugoso después de la cocción.

La forma más segura de evitar recongelar carne cruda es dividir la carne en porciones individuales antes de almacenarlos. Así, cada porción se descongela únicamente cuando se la necesita para una preparación concreta.

Los mariscos crudos acumulan riesgos de temperatura y textura

Los mariscos crudos requieren mayor cuidado, incluidos pescados grasos como el salmón y variedades de carne blanca. Jade Taylor, especialista en productos del mar y propietaria de Angel Oak Smokehouse, advirtió que una nueva congelación puede afectar tanto la inocuidad como las características del alimento. “Existe un riesgo para la calidad, pero, sobre todo, representa un peligro para la seguridad alimentaria”, declaró.

La preocupación principal es la llamada zona de peligro, que abarca temperaturas de entre 4 °C y 60 °C. “Cada vez que el marisco crudo se descongela, permanece en lo que llamamos la zona de peligro”, explicó Taylor. En ese rango, las bacterias pueden reproducirse con rapidez. Cuanto más tiempo permanezca el pescado o marisco fuera de una refrigeración adecuada, mayor será el problema.

Los ciclos sucesivos también alteran la estructura del producto. Los cristales de hielo pueden dañar la carne, que suele quedar gomosa, seca o pastosa una vez cocida. La recomendación es utilizar el marisco descongelado en el plazo de 1 o 2 días y, si quedan excedentes, congelarlos solo después de cocinarlos por completo.

Verduras con mucha agua pierden su estructura al recongelarse

Congelar verduras con alto contenido de agua, como el pepino, el apio, el calabacín y la lechuga, daña su textura debido a que el agua se expande y rompe las paredes celulares. Este deterioro de la consistencia se agrava drásticamente al repetir el proceso de congelación, ya que al descongelarse liberan demasiado líquido, volviéndose blandas y acuosas, por lo que dejan de ser útiles para ensaladas o platos donde se busca una textura crujiente.

Si ya fueron descongeladas y su aspecto cambió, una opción es incorporarlas a sopas, cremas, salsas o guisos. En esas recetas, la pérdida de firmeza tiene una incidencia menor que en un plato fresco.

Las sobras de fuentes y guisos necesitan porciones pequeñas

Las comidas preparadas en grandes cantidades, como guisos, pastas horneadas corren un alto riesgo de contaminación al ser sometidas a ciclos repetidos de congelación, descongelación y calentamiento, especialmente cuando pasan mucho tiempo a temperatura ambiente. Por esta razón, se desaconseja volver a congelar platos de gran formato que ya hayan sido descongelados, calentados y parcialmente consumidos, ya que la exposición prolongada fuera de refrigeración incrementa el riesgo de intoxicación alimentaria.

Los guisos y platos preparados no deben volver al congelador si permanecieron a temperatura ambiente sobre la mesa. Foto: Gemini

Lo que se recomienda es guardar el plato cocido en recipientes individuales o en cantidades adecuadas para una sola comida. De ese modo, no es necesario manipular todo el contenido cada vez que se necesita una porción.

El arroz cocido cambia su consistencia con varios ciclos de frío

El arroz cocido solo debe congelarse una vez, ya que los ciclos repetidos de congelación y descongelación dañan la estructura del almidón, provocando pérdida de humedad y granos rotos que resultan en una textura pastosa y de menor calidad sensorial. Por esta razón, se recomienda enfriarlo correctamente, repartirlo en recipientes pequeños y congelar cada porción por separado.

Esta planificación también simplifica el recalentado. Una porción individual puede pasar del freezer al método de calentamiento elegido sin que sea necesario descongelar una fuente completa para servir solo una parte.

Las salsas cremosas y el helado pueden separarse o formar cristales

Los alimentos con alto contenido de lácteos, como salsas con crema, sopas cremosas y algunos curris, pueden cortarse o separarse tras una recongelación. La grasa y el agua pierden estabilidad, lo que modifica tanto el aspecto como el sabor.

El helado es otro caso habitual. Si se derrite por completo y vuelve al freezer, forma cristales de hielo más grandes. El resultado puede ser una textura granulosa y un sabor menos definido. Para evitarlo, conviene servir la cantidad necesaria y devolver el envase al freezer de inmediato.

El helado derretido adquiere una consistencia granulosa por el desarrollo de cristales de hielo grandes. Foto: Gemini

La herramienta más útil es la organización previa: porciones pequeñas, enfriado rápido y un único ciclo de descongelación ayudan a conservar mejor los alimentos y a reducir los riesgos asociados a cambios repetidos de temperatura.