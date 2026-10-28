Lo que parecía una transmisión habitual terminó en un momento de tensión y preocupación. El presentador mexicano Ernesto Chavana protagonizó un polémico incidente en pleno programa en vivo, luego de patear un dron que sobrevolaba el estudio y que terminó golpeando en el rostro a una de las integrantes del elenco.

El hecho ocurrió durante la emisión de "Es Show", programa de Multimedios Televisión transmitido desde Monterrey, México. En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo el conductor patea el aparato, que sale despedido e impacta en la boca de la modelo Isabella Rojas, conocida como «La Colombiana».

Tras el golpe, la joven tuvo que abandonar el set para recibir atención médica. El episodio generó preocupación entre sus compañeros y rápidamente se convirtió en tema de debate en las plataformas digitales.

Después del incidente, Isabella Rojas reapareció en sus historias de Instagram y mostró una herida en el labio superior, lo que avivó la preocupación de sus seguidores.

Por su parte, la producción del programa informó que la modelo se encontraba bien. Sin embargo, no se difundieron detalles médicos adicionales sobre la lesión.

Imagen captura de video.

El comportamiento del presentador desató una ola de críticas entre los usuarios, algunos de los cuales exigen su despido y cuestionan lo ocurrido durante la transmisión.

La controversia también se intensificó porque, según los reportes difundidos sobre el episodio, Chavana continuó inicialmente con el programa tras el accidente.

Posteriormente, el conductor ofreció disculpas y se comprometió a asumir los gastos médicos de la joven, según la información proporcionada sobre el caso.