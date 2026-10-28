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ABC restringe el tránsito en la ruta Caranavi-Guanay por derrumbe hasta el 3 de noviembre

La caída de plataforma se registró en el sector Yacura, debido a trabajos de empresas mineras. El paso estará limitado en dos franjas horarias y solo se permitirá la circulación de vehículos livianos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

28/10/2026 11:48

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Referencial. Foto: MOPSV.
La Paz

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que el tránsito en el tramo Caranavi-Guanay, en el sector Yacura, estará restringido hasta el 3 de noviembre de 2026, tras un derrumbe de plataforma atribuido a trabajos de empresas mineras.

De acuerdo con el comunicado de la ABC en La Paz, la circulación de vehículos y personas estará restringida en los siguientes horarios: de 07:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00.

La entidad precisó que el tramo es transitable para vehículos livianos, siempre que se respeten las restricciones horarias establecidas.

ABC mantiene trabajos y monitoreo en la carretera

La ABC señaló que trabaja las 24 horas con personal y maquinaria, además de realizar un monitoreo permanente de las carreteras para atender cualquier eventualidad.

Asimismo, la entidad y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda recomendaron a los usuarios respetar las disposiciones y tomar las previsiones necesarias antes de viajar por este sector.


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