Bono Juancito Pinto: estos son los números de carnet habilitados para cobrar esta semana

El pago del Bono Juancito Pinto de Bs 300 por estudiante se realiza de forma escalonada en las áreas urbanas, según el último dígito de la cédula de identidad del padre, madre o tutor. Del 26 de octubre al 1 de noviembre les corresponde cobrar a quienes tengan carnets terminados en 1 y 2.

El cronograma busca organizar la atención y evitar filas en los puntos de pago. Estas son las fechas establecidas para realizar el cobro.

Cronograma de pago por terminación de carnet

Del 26 de octubre al 1 de noviembre: dígitos 1 y 2 .

Del 2 al 8 de noviembre: dígitos 3 y 4 .

Del 9 al 15 de noviembre: dígitos 5 y 6 .

Del 16 al 22 de noviembre: dígitos 7 y 8 .

Del 23 al 28 de noviembre: dígitos 9 y 0 .

Desde el 29 de noviembre: pago libre, sin restricciones por número de carnet en todo el país.

Las fechas del cronograma. Foto: Ministerio de la Presidencia

Este cronograma se aplica a las ciudades capitales y El Alto. En el área rural, las familias pueden cobrar sin restricciones de fecha.

¿Dónde y qué necesitas para cobrar?

El bono puede cobrarse en ventanillas del Banco Unión, mediante abono directo en cuentas registradas o a través de la billetera móvil Yasta.

Para recibir el beneficio, el titular registrado debe presentar su cédula de identidad física y vigente, además de una fotocopia simple. El Bono Juancito Pinto 2026 entrega Bs 300 por estudiante, como incentivo para continuar los estudios.