¡Adiós a la salteña! Así cambiará la imagen del Prado de Cochabamba con su nueva remodelación

Uno de los paseos más emblemáticos de Cochabamba comenzó a cambiar de imagen y hay un detalle que ya despierta curiosidad: la tradicional salteña que forma parte del paisaje urbano dará paso a una nueva propuesta visual en la renovada Plaza de las Banderas.

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba inició la intervención integral del Paseo de El Prado, con trabajos destinados a mejorar la infraestructura, la estética y la seguridad de este espacio concurrido por vecinos y visitantes.

Foto GAMC.

Según informó la Alcaldía, el proyecto contempla el reemplazo del piso deteriorado, la instalación de bancas y barandas, nuevos revestimientos, rampas inclusivas y la modernización del sistema de iluminación.

La Plaza de las Banderas será la primera en cambiar

La primera fase de las obras se concentra en la plaza Carlos Montenegro, conocida popularmente como Plaza de las Banderas, ubicada entre las calles Oruro, La Paz y Chuquisaca, y la plaza Colón.

Este martes, el alcalde Manfred Reyes Villa inspeccionó el inicio de los trabajos, que comenzaron con la demolición y el retiro del pavimento deteriorado para dar paso a una nueva infraestructura peatonal y arquitectónica.

Uno de los cambios que más llama la atención es la renovación de la fuente y la escultura existentes. La propuesta contempla incorporar nuevos elementos visuales inspirados en la identidad de Cochabamba, con referencias como la chola cochala, la tutuma de chicha y el teleférico, entre otras imágenes representativas del departamento.

Foto GAMC.

De esta manera, el espacio busca adquirir una nueva imagen sin dejar de lado los símbolos y las tradiciones que forman parte de la cultura cochabambina.

Más de Bs 3,1 millones para la primera fase

La intervención abarcará una superficie total de 4.068,55 metros cuadrados. De ese espacio, 2.552,11 metros cuadrados corresponderán al nuevo piso de baldosa granítica.

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por la Alcaldía, la primera fase cuenta con un presupuesto de Bs 3.195.697,40 y un plazo de ejecución aproximado de 58 días.

El objetivo es concluir los trabajos antes de Navidad, según lo previsto para esta etapa del proyecto.

¿Cómo se verá el nuevo Prado?

Con la renovación de los pisos, la iluminación y el mobiliario urbano, además de la incorporación de nuevos elementos escultóricos, la Alcaldía busca darle una imagen renovada a uno de los sectores más reconocidos de la ciudad.

Imagen proyecto GAMC.