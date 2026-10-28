¿Conviene invertir? Así cotizan las criptomonedas este miércoles 28 de octubre

Las principales criptomonedas del mundo digital presentan movimientos en sus cotizaciones este miércoles 28 de octubre, en un mercado marcado por la volatilidad y el interés de quienes buscan invertir en activos digitales.

El Bitcoin cotiza a 81.099,39 dólares, con una variación positiva del 0,364% en las últimas horas. Ethereum, la segunda criptomoneda más popular del mercado, alcanza los 2.364,19 dólares, tras registrar un movimiento del 0,701% en las últimas 24 horas, de acuerdo con los datos publicados por el portal Infobae.

Estos son los valores y variaciones reportados para los principales activos digitales:

Bitcoin (BTC): $us 81.099,39, con una variación de 0,364%.

Ethereum (ETH): $us 2.364,19, con un movimiento de 0,701% en 24 horas.

Tether (USDT): $us 1, con una variación de 0,02%.

BNB: $us 748,21, con un cambio de 0,92%.

Litecoin (LTC): el dato reportado es de $us 57.607, con una variación de 1,6688619.

Dogecoin (DOGE): $us 0,08, tras registrar un cambio de 3,05% en las últimas 24 horas.

Las cifras corresponden a los datos proporcionados por Infobae. La cotización de estos activos puede cambiar constantemente, por lo que los valores pueden variar durante la jornada.

Un mercado marcado por la volatilidad

Las criptomonedas han ganado atención como alternativa de inversión, aunque su comportamiento también ha estado marcado por fuertes caídas. El episodio conocido como “criptoinvierno”, ocurrido en 2022, dejó en evidencia los riesgos asociados a las variaciones de precios.

En este escenario, Bitcoin, Ethereum y BNB han registrado periodos de movimientos más moderados, según el material de referencia. Sin embargo, la estabilidad relativa no elimina los riesgos de invertir en estos activos digitales.

¿Qué impulsa el interés por las criptomonedas?

Entre los acontecimientos que han llamado la atención del sector figuran los cambios en las restricciones al uso de criptomonedas en Hong Kong y el lanzamiento de PayPal USD (PYUSD), una stablecoin respaldada, según la compañía, por depósitos en dólares, bonos del Tesoro estadounidense de corto plazo y activos equivalentes.

En Latinoamérica, las posturas frente a estos activos son diferentes. México mantiene restricciones para que las instituciones de su sistema financiero operen con criptomonedas; Perú ha expresado cautela por su inestabilidad y trabaja en un proyecto de moneda digital propia, mientras que Colombia registra distintos establecimientos que aceptan pagos con estos activos.

Aunque comprar criptomonedas puede realizarse mediante plataformas digitales y monederos virtuales, sus precios pueden subir o bajar de manera pronunciada. Por ello, las cotizaciones deben tomarse como una referencia del momento y no como una garantía de rentabilidad.