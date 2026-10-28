Álvaro Ríos advierte déficit de gas en Bolivia y plantea atraer inversiones en hidrocarburos

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos afirmó que Bolivia necesita una nueva ley de hidrocarburos para aumentar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones energéticas, en un escenario en el que se prevé un déficit de gas natural para 2029.

“La ley de hidrocarburos es la ley de leyes. Es la única ley que nos va a salvar de tener que importar tanta energía”, manifestó al referirse a los cambios que requiere el sector para atraer inversiones en exploración y explotación.

Ríos consideró que el Decreto Supremo 5755, que habilita a privados a gestionar la importación de gas natural para determinados usos, es una medida necesaria para anticiparse a los problemas de abastecimiento. Sin embargo, sostuvo que la importación no reemplaza la necesidad de recuperar la producción nacional.

Bolivia debe prepararse para el déficit de gas

El exministro advirtió que el país debe comenzar desde ahora a buscar nuevas fuentes de abastecimiento, debido a que las gestiones para importar gas requieren planificación y capacidad de transporte.

“Vamos a tener déficit de gas natural no hoy día, no mañana, por favor, el 2029, pero en tiempos de gas eso es bastante corto”, señaló.

Explicó que Argentina cuenta con gas disponible en la región de Neuquén, pero que la capacidad de transporte por ductos hasta Yacuiba representa una dificultad que debe resolverse para concretar el suministro.

En ese contexto, indicó que las industrias y empresas termoeléctricas deberán evaluar sus necesidades y gestionar con anticipación los contratos de abastecimiento y transporte. También mencionó una licitación de capacidad de transporte prevista en Argentina para el 26 de noviembre.

Pide seguridad jurídica para atraer inversiones

Ríos sostuvo que, además de permitir la importación, el país necesita reglas que generen condiciones para que las empresas inviertan en la exploración y explotación de hidrocarburos.

A su juicio, la nueva ley debe contribuir a incrementar la producción de gas, petróleo y condensado, con el objetivo de reducir la dependencia energética externa.

El exministro también mencionó la necesidad de avanzar en normas para los sectores de electricidad e inversiones, como parte de los cambios que requiere el sector energético.

La industria podría sentir primero la escasez

Ríos advirtió que una eventual falta de gas natural afectaría inicialmente a las industrias y posteriormente podría repercutir en la generación eléctrica.

“Quedarse sin gas natural, César, va a ser peor que quedarse sin diésel”, afirmó.

El especialista señaló que algunas industrias ya buscan fuentes alternativas de energía, como el carbón, para enfrentar las dificultades de abastecimiento.

En ese escenario, el Decreto Supremo 5755 abre una alternativa para que determinados consumidores gestionen la importación de gas, mientras la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos y la recuperación de la producción nacional aparecen como desafíos para reducir la dependencia de las importaciones.