Turismo en Bolivia prevé generar al menos $us 10 millones durante el feriado de Todos Santos

El sector turístico de Bolivia proyecta generar al menos $us 10 millones durante el fin de semana largo de Todos Santos, impulsado por los viajes de familias bolivianas hacia destinos culturales, religiosos, gastronómicos y naturales del país.

Luis Ampuero, presidente de la Cámara Boliviana de Turismo, señaló que el feriado representa una oportunidad para dinamizar la economía y favorecer a distintos rubros vinculados con la actividad turística, como hoteles, restaurantes, transportistas, artesanos y operadores de viajes.

“Por lo menos 10 millones de dólares, o sea, mínimo”, afirmó al referirse al movimiento económico que se espera durante estos días de descanso.

El turismo interno impulsa los viajes

Ampuero destacó que el turismo interno continúa siendo uno de los principales motores de la actividad en Bolivia, especialmente desde la pandemia. Según explicó, los feriados largos permiten a las familias organizar viajes a destinos más alejados y conocer lugares distintos dentro de sus propios departamentos o en otras regiones del país.

“El turismo interno es lo más fuerte que tenemos en Bolivia, ha salvado al turismo desde la época de la pandemia y sigue comportándose definitivamente”, manifestó.

El representante del sector agregó que estas fechas también representan una oportunidad para que los operadores diseñen nuevos circuitos, generen alianzas comerciales y presenten ofertas que atraigan a más visitantes.

La Paz, el lago Titicaca y los Yungas entre las opciones

El departamento de La Paz cuenta con destinos como el lago Titicaca y los Yungas, además de otros atractivos culturales, religiosos y gastronómicos que pueden recibir a los viajeros durante el feriado.

A escala nacional, Ampuero destacó la diversidad de lugares que Bolivia puede ofrecer a los visitantes, desde sitios históricos y tradicionales hasta espacios naturales con una amplia biodiversidad.

La expectativa también contempla la llegada de turistas extranjeros, principalmente de países vecinos, que pueden sentirse atraídos por las celebraciones de Todos Santos y la oferta cultural del país.

Diésel y pasajes aéreos siguen siendo limitaciones

Pese a las proyecciones positivas, Ampuero reconoció que persisten dificultades que pueden afectar el desplazamiento de los viajeros. Entre ellas mencionó las limitaciones en la disponibilidad de diésel, que pueden reducir las frecuencias del transporte, y la falta de suficientes pasajes aéreos para atender la demanda hacia determinados destinos.

Sin embargo, consideró que la ausencia de bloqueos, la mayor estabilidad social y las medidas para facilitar el ingreso de turistas extranjeros generan condiciones favorables para la actividad.

El representante señaló que el sector todavía arrastra los efectos de la pandemia y de las dificultades registradas durante este año, por lo que espera que los feriados largos contribuyan a una recuperación progresiva.

Más competencia y ofertas para los viajeros

Sobre los precios y las posibles promociones, Ampuero indicó que el desarrollo de nuevos productos turísticos y el aumento de la competencia entre operadores pueden ampliar las alternativas para las familias.

Explicó que los feriados largos incentivan tanto a los viajeros a planificar sus desplazamientos como a las empresas a crear paquetes, circuitos y alianzas que permitan ofrecer distintas opciones.

La Cámara Boliviana de Turismo espera que el movimiento de Todos Santos beneficie a toda la cadena productiva y contribuya a consolidar al turismo como una fuente de ingresos y desarrollo para el país.