Cámaras captan el momento en que un camión choca contra un micro y lo empuja contra una barda

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un camión de alto tonelaje chocó contra la parte trasera de un micro de transporte público en el cuarto anillo del Canal Isuto, en la capital cruceña, provocando que el vehículo perdiera su trayectoria y terminara impactando contra la barda de un inmueble.

De acuerdo con las imágenes, el micro circulaba por una avenida y aparentemente redujo la velocidad para estacionarse y permitir que descendiera un pasajero. En ese momento, el camión que venía detrás lo golpeó con fuerza y lo desplazó hacia adelante hasta hacerlo chocar contra la estructura.

El impacto también dejó daños en la parte delantera del camión, mientras que el micro terminó contra la barda. Las circunstancias exactas del hecho deberán establecerse a partir de las investigaciones correspondientes.

Al ser consultado sobre lo ocurrido, el conductor del camión sostuvo que el micro frenó repentinamente y que no logró detener su vehículo a tiempo debido a las condiciones de la vía.

“Estaba en medio, casi en medio estaba. Y de repente él ha frenado, el camión no agarró el freno, como estaba lloviendo. Sí, eso nomás sería”, manifestó.

Ante la consulta de si no había logrado frenar antes de impactar contra el micro, el conductor respondió afirmativamente: “Sí, sí, sí”.

La grabación permite observar la secuencia del choque, aunque la versión del conductor sobre las causas del accidente deberá ser contrastada con los demás elementos que se recopilen para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas heridas ni sobre la evaluación de los daños ocasionados al inmueble.