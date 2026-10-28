Instalan la Feria de Todos Santos en el centro de Cochabamba

En medio de la lluvia registrada durante la madrugada, los comerciantes comenzaron a instalar sus puestos para la tradicional Feria de Todos Santos en el centro de la ciudad de Cochabamba. El armado se realiza en la calle Brasil, entre Lanza y la avenida San Martín, junto al mercado Calatayud.

El cierre de esta vía generó congestionamiento vehicular en inmediaciones de la calle Lanza, donde varios conductores tuvieron que buscar desvíos para continuar sus recorridos.

“Es todo un perjuicio, más de seis años que dicen que lo van a reubicar, pero nada. Hay compromisos y no cumplen, esto es un perjuicio”, reclamó uno de los conductores afectados por el cierre.

La feria comenzó a instalarse este miércoles y permanecerá hasta el mediodía del domingo 1 de noviembre. La Alcaldía autorizó el cierre de la calle Brasil, entre Lanza y San Martín. También se contempla el cierre de la calle Punata, desde Lanza hacia la República, mientras que las intersecciones de Lanza, San Martín y Aroma permanecerán habilitadas.

Vecinos destacan la oferta tradicional

Mientras algunos conductores cuestionan la permanencia de la feria en el centro, algunas amas de casa consideran positivo que continúe en este sector, porque pueden comprar masitas tradicionales y dulces artesanales para las mesas de Todos Santos, ofrecidos por comerciantes que tienen sus negocios a pocos metros del lugar.

De esta manera, la feria vuelve a instalarse en pleno centro cochabambino, entre la tradición de Todos Santos y las molestias que ocasiona el cierre de vías.