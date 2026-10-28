Denuncian que hundimiento en paso peatonal de la Roca y Coronado pone en riesgo a transeúntes

Un hundimiento en el paso peatonal ubicado en el tercer anillo externo, sobre la avenida Roca y Coronado, en Santa Cruz de la Sierra, genera preocupación por el riesgo de accidentes para las personas que transitan por el lugar.

La denuncia llegó al espacio El Ojo Ciudadano, donde vecinos alertaron sobre el deterioro de la capa asfáltica y pidieron que se realicen los trabajos de reparación lo antes posible. En el lugar se observa un hueco de considerable tamaño, en cuyo interior corre agua, una situación que aumenta la preocupación de quienes deben cruzar la avenida.

Como medida de advertencia, se colocaron llantas para alertar a los peatones sobre el peligro. Además, en el lugar se encuentran instaladas mallas de seguridad para restringir el paso y prevenir posibles accidentes.

Pese a estas medidas, la zona continúa siendo un punto que requiere especial cuidado, especialmente durante las lluvias, cuando el agua puede dificultar la visibilidad del hundimiento y aumentar el riesgo para quienes no adviertan el desnivel.