Pan a Bs 1: Intendencia verifica peso y recuerda que unidad debe superar los 60 gramos en La Paz

La Intendencia Municipal de La Paz realizó un operativo de control en la zona de Villa Fátima para verificar el peso del pan de batalla y las condiciones de manipulación de los alimentos. En uno de los puestos inspeccionados, las unidades pesaron entre 69 y 72 gramos, por encima de los 60 gramos que debe superar la marraqueta.

Se indicó que se brindó la recomendación a los propietarios de exhibir la lista de precios y manipular los alimentos de forma adecuada.

El municipio controla el peso y la lista de precios

Ante la preocupación por el costo del pan, la Intendencia aclaró que la regulación de precios es competencia del Gobierno central, mientras que el municipio verifica el peso del producto y la exhibición de la lista de precios.

“Nosotros como municipio únicamente estamos verificando que se cumpla con el peso y que se exponga la lista de precios”, precisaron desde la entidad pública.

También se recomendó a los consumidores comprobar el peso del pan y presentar sus denuncias en las oficinas de la Intendencia Municipal, ubicadas en el Palacio Consistorial, si detectan incumplimientos.

Comerciante afirma que vende el pan a Bs 1

Durante el operativo, una comerciante informó que vende el pan a Bs 1 la unidad y aseguró que incrementó el gramaje de sus productos.

“Yo soy panificadora y hemos aumentado el gramaje, como ahorita han evidenciado, estamos de 80, 90 hasta 100 gramos”, manifestó.

La vendedora señaló que ese peso corresponde a las marraquetas, los panes con manteca y el pan surtido que comercializa.

La Intendencia anunció que continuará con los controles para verificar el cumplimiento del peso establecido y las condiciones de manipulación de alimentos en los puestos de venta.