¿Su pareja no quiere divorciarse? Conozca cómo iniciar el trámite y cuánto podría costar en Bolivia

Una persona puede divorciarse en Bolivia aunque su pareja no esté de acuerdo, no quiera firmar o se desconozca su domicilio actual. Así lo explicó el abogado Arturo Moscoso, quien detalló los pasos del procedimiento y respondió consultas sobre asistencia familiar, guarda de hijos y división de bienes.

“Ahora es la voluntad de cualquiera de los dos, aunque el otro no quiera”, señaló el jurista al explicar que ya no se requiere demostrar una separación libre y consentida durante más de dos años para iniciar el trámite.

Según Moscoso, el proceso continúa incluso si la otra persona no responde a la demanda, siempre que se cumplan los procedimientos de notificación y las actuaciones judiciales correspondientes.

¿Qué hacer si no se conoce el paradero de la pareja?

El abogado explicó que, si una persona lleva años sin saber dónde está su esposo o esposa, puede iniciar la demanda de divorcio. Para ello, recomendó obtener el certificado de matrimonio en el Servicio de Registro Cívico (Serecí) y acudir a un abogado.

La notificación se realizará conforme al procedimiento legal y, si corresponde, se podrá designar un abogado de oficio para la parte que no comparezca.

Moscoso también aclaró que estar separado durante muchos años no significa que el matrimonio se haya extinguido automáticamente. Para volver a casarse, es necesario contar con el divorcio legalmente concluido.

Primero el divorcio y después la división de bienes

Uno de los puntos que destacó el jurista es que el divorcio y la división de bienes son procedimientos distintos. Por ello, recomendó resolver primero el vínculo matrimonial y, posteriormente, iniciar la demanda correspondiente para la distribución de los bienes gananciales.

“Entonces primero hay que divorciarse, luego hablar recién de los bienes”, explicó.

Moscoso señaló que, como regla general, los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio se dividen en partes iguales, incluso si uno de los cónyuges sostiene que aportó más dinero que el otro. Sin embargo, pueden existir excepciones, como los bienes propios acreditados por herencia o aquellos que correspondan legalmente a uno de los cónyuges.

También indicó que, si existen hijos menores de edad, durante el proceso se deben considerar la asistencia familiar y la guarda.

¿Cuánto cuesta un divorcio y cuánto tarda?

De acuerdo con la estimación del abogado, un proceso de divorcio puede durar aproximadamente dos a tres meses, aunque el tiempo depende de las circunstancias de cada caso.

En cuanto al costo, calculó que el trámite puede oscilar entre Bs 2.000 y Bs 2.500. El monto puede variar según las características del proceso y los servicios profesionales requeridos.

Los casos pueden complicarse cuando existen desacuerdos sobre la guarda de los hijos o la asistencia familiar. En esas situaciones pueden requerirse valoraciones sociales y psicológicas para determinar qué decisión responde al interés superior de los menores.

¿Desde cuándo se puede exigir la asistencia familiar?

Moscoso advirtió que la asistencia familiar no comienza a acumularse automáticamente desde el momento en que uno de los padres abandona el hogar. Según explicó, la citación con la demanda es un momento determinante para el cómputo de la obligación, conforme al procedimiento aplicable.

El abogado también recomendó formalizar legalmente los acuerdos económicos para evitar que los pagos informales generen incertidumbre sobre las obligaciones de cada parte.

En los casos de divorcio de mutuo acuerdo, agregó que los convenios reguladores homologados judicialmente tienen efectos legales y que cuestionarlos posteriormente requiere fundamentos jurídicos.

Finalmente, reiteró que la falta de consentimiento de uno de los cónyuges no impide iniciar el divorcio y que las cuestiones relacionadas con los hijos y los bienes deben abordarse mediante los procedimientos correspondientes.