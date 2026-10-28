¿Dónde está Jhonny Fernández? Esa es la interrogante que continúa rodeando al exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, quien permanece sin ser localizado por las autoridades policiales después de que la Justicia ordenara su aprehensión por no presentarse a una audiencia de medidas cautelares.

Este miércoles 28 de octubre, la Policía confirmó que equipos especializados de Inteligencia se encuentran desplegados en diferentes puntos de Santa Cruz, con el objetivo de ubicar a la exautoridad y ejecutar el mandamiento judicial vigente.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, explicó que los operativos comenzaron inmediatamente después de que la institución recibiera oficialmente la orden de aprehensión.

Según la autoridad policial, una vez conocido el mandamiento judicial, se activaron los mecanismos de búsqueda y localización del exalcalde.

"Tras que nos hicieron conocer el respectivo mandamiento de aprehensión contra la exautoridad edil, inmediatamente se han activado los grupos de Inteligencia", explicó el comandante.

Añadió que, una vez localizado y aprehendido, Fernández será trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para ser puesto a disposición del Ministerio Público y de las autoridades competentes.

Una de las principales interrogantes es si el exalcalde habría abandonado el territorio nacional después de que se conociera la orden judicial en su contra.

Sin embargo, el coronel Edson Fernández aseguró que, hasta el momento de sus declaraciones, no existía un registro migratorio que acreditara la salida del país de la exautoridad.

"No tenemos ningún flujo migratorio que acredite que este señor haya salido del país", manifestó.

El martes 27 de octubre, Jhonny Fernández debía comparecer a una audiencia de medidas cautelares dentro del proceso que enfrenta por la presunta malversación de aproximadamente Bs 191 millones, recursos que estaban destinados a 17 proyectos municipales.

Sin embargo, al no presentarse ni justificar su ausencia ante la autoridad judicial, fue declarado en rebeldía y se dispuso su aprehensión.