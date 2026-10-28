Yamil Garcia descarta persecución política en el caso Jhonny Fernández

El Viceministerio de Transparencia, Yamil Garcia, realiza seguimiento al proceso contra el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, quien fue declarado rebelde tras no presentarse a una audiencia y tiene una orden de aprehensión en su contra.

El viceministro explicó que Transparencia participa como parte coadyuvante en el proceso.

“Nosotros como parte coadyuvante en todos los casos en donde existe un daño económico somos parte de las audiencias, hemos estado haciendo seguimiento a las actuaciones de todas las partes dentro del proceso considerando que la afectación económica presunta supera los 190 millones de bolivianos. Queremos dejar claramente establecido que no se trata de ningún tipo de persecución política”, manifestó.

La autoridad recordó que la audiencia debía realizarse el 22 de octubre, pero fue suspendida después de que la defensa de Fernández alegara problemas de salud de su abogado.

“Es un acto que nosotros lo hemos cuestionado de manera formal y de manera pública por dos razones. La primera, porque este mismo abogado defensor, que supuestamente no podía hablar, al terminar la audiencia da una conferencia de prensa hablando”, declaró.

Consultado sobre una posible investigación contra la jueza que dispuso la suspensión, el viceministro aclaró que se revisa su actuación dentro del proceso y las circunstancias que motivaron la decisión judicial.

“Nosotros consideramos que la suspensión de la audiencia ha sido una equivocación judicial que ella misma reconoce posteriormente en una resolución. Ella dice: ‘He sido inducida en error’”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el caso refleja problemas en los mecanismos disciplinarios del sistema judicial y anunció que la institución planteará reformas para mejorar la eficacia de estos procedimientos.