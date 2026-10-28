La economía circular se posiciona como el eje central de la séptima edición del Encuentro Tecnia

Con el objetivo de articular soluciones tecnológicas entre la industria, las empresas emergentes y el sector público, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) llevó a cabo la séptima edición del Encuentro Tecnia. Esta plataforma de vinculación promueve el desarrollo industrial mediante ejes centrados en la innovación, la digitalización y la sostenibilidad medioambiental.

En esta oportunidad, el programa centró su agenda en la economía circular. El encuentro sirvió como un espacio de intercambio de buenas prácticas entre empresas nacionales, startups locales y expertos internacionales en gestión de residuos y eficiencia productiva.

En entrevista en Que No Me Pierda, Giovanna Chávez, gerente de Fortalecimiento Industrial de la CNI, presentó un panorama sobre el estado actual de la gestión de residuos en el ámbito nacional. Según datos de la institución, en Bolivia se aprovecha únicamente el 5% de los residuos generados, una cifra reducida pero que, de acuerdo con la ejecutiva, empieza a mostrar avances positivos impulsados por iniciativas industriales y proyectos verdes.

Entre los principales sectores que avanzan en este modelo en el país destacan:

Residuos industriales y urbanos: Recuperación y reciclaje de plástico PET, chatarra metálica y RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

Plásticos de consumo: Reincorporación del polietileno para la elaboración de nuevos productos.

Residuos hospitalarios: Procesamiento y tratamiento para la generación de insumos secundarios.

Cadena de recolección: Integración de los recicladores de base en la labor de separación desde el origen.

Chávez destacó la labor del Kiosco Verde, una plataforma impulsada por la CNI desde hace una década para conectar a las empresas generadoras de residuos con los operadores autorizados, garantizando la trazabilidad desde la recolección hasta la disposición final o reutilización.

Experiencias internacionales: el caso del sector de la construcción

El encuentro contó con la participación de especialistas internacionales como Alejandro Vallejo, representante de Reciclados Industriales de Colombia, quien expuso sobre la recuperación de residuos de construcción y demolición (RCD), comúnmente conocidos como escombros.

El especialista explicó que la gestión adecuada de estos materiales evita que terminan en botaderos o espacios públicos, permitiendo procesarlos técnicamente para transformarlos en agregados para nuevas obras de infraestructura, como vías, puentes y parques.

"La economía circular es un concepto probado técnicamente que genera un triple impacto: social, ambiental y económico. Existen oportunidades para desarrollar nuevas industrias y generar empleos verdes, pero se requiere la articulación entre el sector privado y los distintos niveles de gobierno", señaló Vallejo en la entrevista.