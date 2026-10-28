El Ministerio Público inició diligencias preliminares para investigar presuntos pagos que se habrían realizado durante la elección de Roger Mariaca como fiscal general del Estado.

El Viceministerio de Transparencia, Yamil Garcia, informó que se están rastreando movimientos económicos y convocando a personas a declarar para esclarecer los hechos e identificar a los posibles involucrados.

“Se está efectuando el rastreo, se están convocando a personas a declarar y una vez que se tenga el resultado de estas primeras indagaciones, pues con seguridad el Ministerio Público va a dar a conocer cuál ha sido el resultado de esta primera investigación”, señaló el viceministro.

La autoridad indicó que también existe una investigación relacionada con la posible participación de parlamentarios y exparlamentarios, aunque todavía no se identificó a los presuntos responsables. Explicó que las indagaciones permitirán determinar si hubo pagos a cambio de votos para la designación de Mariaca.

El viceministro sostuvo que la investigación no se limitará al rastreo financiero, sino que también tomará en cuenta las declaraciones testificales y otros elementos probatorios.

“No solamente se reduce a un factor, sino que es el cúmulo de elementos probatorios que van a dar los indicios en este caso”, manifestó.

Asimismo, aclaró que corresponde al Ministerio Público convocar a parlamentarios, exparlamentarios y otros posibles testigos, además de determinar si existen elementos para ampliar la investigación contra otras personas.

Finalmente, señaló que el proceso continúa en una etapa preliminar y que se aguardan los resultados de las primeras diligencias para establecer quiénes pudieron estar involucrados en los presuntos pagos vinculados a la elección del exfiscal general.