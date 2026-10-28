Hallan a Jhonny Fernández en uno de sus inmuebles en Santa Cruz de la Sierra

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue aprehendido la tarde de este miércoles 28 de octubre, luego de que la Policía lo encontrara en un inmueble de la capital cruceña, en cumplimiento de una orden emitida por la Justicia dentro de una investigación por presunta malversación de fondos públicos.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, confirmó la aprehensión ante los medios de comunicación. “Sí, sí está aprehendido”, afirmó al ser consultado sobre la situación de la exautoridad.

El operativo se desarrolló después de que la Justicia declarara a Fernández en rebeldía por no presentarse a su audiencia de medidas cautelares, programada para el martes 27 de octubre. Ante su inasistencia, la autoridad judicial dispuso su aprehensión.

De acuerdo con la información preliminar, la exautoridad fue localizada en una de sus propiedades en la capital cruceña, mientras efectivos policiales realizaban acciones para dar cumplimiento a la orden emitida en el marco de una investigación por presunta malversación de fondos.

Consultado sobre la presunta existencia de una caja fuerte, el comandante policial pidió esperar a que concluyan las actuaciones antes de ofrecer un informe oficial. Señaló que los efectivos continuaban trabajando y que posteriormente se darían a conocer los detalles correspondientes.

Tras su aprehensión, Fernández debía ser trasladado a dependencias policiales para prestar su declaración informativa en el marco de la investigación.

Una investigación por Bs 191 millones

El caso está relacionado con la presunta malversación de Bs 191 millones que estaban destinados a financiar 17 proyectos durante la gestión de Fernández al frente de la Alcaldía cruceña.

Entre los hechos investigados figuran supuestas irregularidades en la construcción del viaducto del cuarto anillo y en otras obras municipales que, de acuerdo con los antecedentes del proceso, no se habrían ejecutado.

La exautoridad fue imputada por el presunto delito de malversación de fondos. La investigación busca establecer las responsabilidades que pudieran existir en el manejo de los recursos públicos y en la ejecución de los proyectos observados.