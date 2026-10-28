Bolivia se une al dolor de España tras una tragedia ferroviaria que ha dejado numerosas víctimas. El presidente Rodrigo Paz Pereira, en representación del pueblo boliviano y del Gobierno nacional, expresó sus más profundas condolencias a las autoridades españolas y a las familias afectadas por el accidente ocurrido este miércoles 28 de octubre en la localidad de Urda, provincia de Toledo.

El mandatario manifestó su solidaridad con quienes perdieron a sus seres queridos y con las personas que resultaron heridas en el siniestro, destacando los lazos de hermandad que unen a ambas naciones.

Ante la magnitud de la tragedia, Paz instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la representación diplomática y consular de Bolivia en España mantener un seguimiento permanente de los acontecimientos.

La disposición busca garantizar que los ciudadanos bolivianos que pudieran necesitar ayuda reciban orientación, acompañamiento y la asistencia consular correspondiente.

Según la información difundida por el Gobierno nacional, hasta el momento de su pronunciamiento no existía confirmación oficial de ciudadanos bolivianos entre las víctimas.

Sin embargo, las autoridades consulares permanecerán en coordinación con las instituciones españolas para conocer posibles novedades relacionadas con connacionales.

El accidente se registró durante la mañana del miércoles 28 de octubre, cuando dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, colisionaron en la provincia de Toledo, cerca de Urda.

El siniestro dejó víctimas mortales y personas heridas, mientras los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo de rescate y asistencia.

Las autoridades españolas continúan trabajando para determinar las circunstancias del choque y atender a las familias afectadas.

Comunicado presidencial.

A través de su pronunciamiento, el Gobierno boliviano reiteró su solidaridad con España y expresó su acompañamiento a las familias que atraviesan momentos de profundo dolor.