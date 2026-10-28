“Es apocalíptico”. Con esas palabras, uno de los pasajeros describió la escena tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Toledo, España. El accidente dejó decenas de víctimas y movilizó a los equipos de emergencia, que trabajan para rescatar a las personas atrapadas entre los vagones.

Sebastián Herrero, un sevillano de 46 años que viajaba en el vagón 7 de un tren de la compañía Iryo, relató los momentos de terror que vivió durante el impacto.

“No paran de sacar gente y ponerles sábanas. Cadáveres. Es apocalíptico. En esos tres vagones me cuesta mucho pensar que haya gente viva. Es como si hubieran puesto una bomba”, contó al diario El Mundo.

Herrero, acostumbrado a viajar entre Madrid y Sevilla, explicó que al principio creyó que la detención del tren respondía a una parada técnica. Sin embargo, minutos después, el impacto lo lanzó contra los asientos de enfrente.

“Ha sido un porrazo bestial, bestial. He vuelto a nacer”, relató.

Pasajeros describen escenas de desesperación

Según el testimonio de Herrero, varios vagones del tren Iryo quedaron descarrilados, mientras que cinco vagones del otro convoy terminaron en una zona donde debían encontrarse los del primer tren.

El pasajero también describió las lesiones que presentaban algunas personas tras el choque. “Al caer, había mucha gente con la nariz rota, con el brazo roto…”, señaló, todavía conmocionado por lo ocurrido.

El accidente se produjo cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Madrid.

(Foto. X @Undercover_Camo)

De acuerdo con el reporte original, estuvieron involucrados un tren de alta velocidad de la compañía privada Iryo y otro de Renfe, la operadora ferroviaria nacional española.

El tren Iryo había salido de Madrid con destino a Sevilla. Según los datos citados por medios españoles, en esa formación viajaban 146 pasajeros, mientras que el tren AVE de Renfe transportaba a 397 personas.

La circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó interrumpida tras el siniestro.

“Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes”, informó ADIF, la empresa pública responsable de la gestión de la infraestructura ferroviaria, a través de la red social X.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. Según una información publicada por El País y citada en el reporte original, las primeras hipótesis apuntaban a un posible error humano en un contexto de avería del sistema principal de señalización.

Esta línea de investigación deberá ser contrastada con los resultados de las pesquisas oficiales. Por el momento, no corresponde dar por establecida una causa definitiva.

(Foto. X @Undercover_Camo)

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar, en una operación marcada por la gravedad del accidente y la búsqueda de posibles víctimas atrapadas.

El choque ha dejado a los pasajeros sobrevivientes conmocionados y mantiene en alerta a los servicios de emergencia, mientras España espera respuestas sobre cómo ocurrió uno de los siniestros ferroviarios más graves descritos en el reporte.