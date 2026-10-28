Flávio Bolsonaro llega a Miami tras salir de Brasil vía Argentina

El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó a Miami, Estados Unidos, junto con su esposa y sus dos hijas, después de abandonar Brasil y trasladarse por Argentina y Ecuador en un avión privado, según reportes de Reuters y medios argentinos.

La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, al norte de Miami, durante la mañana de este miércoles 28 de octubre. Un portavoz del aeropuerto confirmó la llegada del avión y señaló que Bolsonaro debía pasar por el control migratorio.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, Bolsonaro y su familia ingresaron a ese país el martes por la noche a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

Posteriormente, abordaron un avión privado Gulfstream G400, operado por la empresa argentina Baires Fly S.A., que despegó desde Puerto Iguazú e hizo una escala en Guayaquil, Ecuador, para reabastecer combustible antes de continuar hacia Miami.

Los registros de vuelo citados en los reportes identificaron a la aeronave con la matrícula LV-JQW.

La salida de Brasil y las visas estadounidenses

El viaje se produjo después de que la Justicia brasileña ordenara a Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibiera salir del país, en el marco de investigaciones judiciales en su contra. Los reportes también señalan que el senador está imputado en causas relacionadas con presuntas estafas y blanqueo de capitales.

Por su parte, la Administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que emitiría visas para Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas.

Medios argentinos informaron que Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, estuvo en Misiones la noche del martes, cerca de la partida del avión privado. Este hecho alimentó sospechas sobre una posible colaboración del Gobierno argentino en la salida de Bolsonaro, aunque los datos proporcionados no confirman oficialmente esa participación.

La salida del senador generó versiones sobre su paradero durante varias horas, hasta que Migraciones de Argentina confirmó su ingreso al país y se reportó su llegada a Estados Unidos.