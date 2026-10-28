Fiscalía pide seis meses de detención preventiva en Qalahuma para el capitán Ruiz por el caso Marset

El Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva en el Centro de Reinserción Social Qalahuma para el capitán de la Policía Guillermo Junior Ruiz Guzmán, investigado por presuntas irregularidades vinculadas con el retiro de maletas y otros bienes de la vivienda de Sebastián Marset.

La Fiscalía presentó la imputación formal contra el uniformado mediante la Resolución N.º 295/2026, fechada el 27 de octubre, y pidió que se señale una audiencia de medidas cautelares. De acuerdo con el requerimiento fiscal, Ruiz permanece aprehendido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz.

Cinco presuntos delitos

La imputación incluye los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo, tipificados en el Código Penal.

La investigación también alcanza a los policías Óscar Fernando Moreno Moreno, Juan Marcelo Ferrufino Rojas y Erik Salvador Correa Gonzales, según el documento presentado por la comisión de fiscales a instancias del Ministerio de Gobierno.

El Ministerio Público sostiene que existen elementos que respaldarían la probabilidad de autoría y argumenta la presencia de riesgos procesales, entre ellos peligro de fuga y obstaculización de la investigación.

La Fiscalía fundamenta la solicitud de detención

En su requerimiento, la comisión de fiscales pidió que Ruiz permanezca seis meses en Qalahuma, tomando en cuenta las características del caso y su condición de funcionario policial.

La medida solicitada busca garantizar la presencia del imputado durante las actuaciones pendientes de la etapa preparatoria. Sin embargo, la detención preventiva todavía debe ser evaluada por la autoridad judicial en la audiencia cautelar.

La investigación por los bienes vinculados a Marset

El proceso busca esclarecer las circunstancias en las que se retiraron maletas y otros objetos de la vivienda de Sebastián Marset después del operativo en el que fue capturado el narcotraficante uruguayo.

En el marco de las investigaciones, la defensa de Ruiz sostuvo que el capitán cumplía funciones de apoyo y actuó por instrucciones de sus superiores. También pidió que se realicen pericias a las cuatro maletas halladas en instalaciones del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT), con el objetivo de determinar su contenido y posible relación con otros elementos investigados.

La Fiscalía deberá presentar los elementos de convicción ante el juzgado durante la audiencia de medidas cautelares, en la que se definirá la situación jurídica del capitán.