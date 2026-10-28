Fiscal Urioste confirma que Tejerina aún debe declarar por la denuncia penal

El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, confirmó que el exfiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, enfrenta procesos disciplinarios y tiene pendiente prestar su declaración informativa dentro de la investigación penal en su contra.

Explicó que Tejerina presentó su renuncia al cargo de fiscal departamental para evitar posibles vínculos que pudieran interferir en la investigación. Posteriormente, fue trasladado a Sucre, donde cumple funciones como fiscal litigante, sin injerencia en la tramitación de las causas ni en las investigaciones.

“Lo que se ha hecho es apartarlo del lugar donde trabajaba, donde podía tener alguna injerencia”, explicó.

El pronunciamiento se produce después de que el Ministerio Público admitiera formalmente una denuncia penal contra Tejerina por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo y concusión, en el marco del denominado caso esposos Claure.

Antecedentes de la denuncia

La denuncia fue presentada por la defensa de los hermanos Claure, quienes inicialmente fueron imputados por el asesinato de sus padres, ocurrido en junio de 2024, y posteriormente fueron sobreseídos, por lo que actualmente figuran como víctimas dentro del proceso.

Urioste precisó que la declaración informativa de Tejerina está pendiente y que, una vez recibida, el fiscal asignado al caso definirá su situación jurídica. La decisión sobre una eventual imputación y las medidas que correspondan dependerá de las actuaciones procesales y de las determinaciones de las autoridades competentes.

“Él se ha presentado en derecho, no está prófugo de la justicia”, afirmó.

La autoridad también aclaró que los procesos disciplinarios contra el exfiscal continúan en trámite y que todavía no existe una determinación de culpabilidad.